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SWIFT может оказаться в «санкционной спирали» против России

Лера Букина
1 час назад
Система SWIFT может оказаться в «санкционной спирали» против России. Об этом РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
США могут вовлечь SWIFT в "санкционную спираль"
Фото: ТАССТАСС
Прежде всего, речь идет о США, которые угрожают такой мерой, подчеркнул он.
Вместе с тем Биричевский отметил, что, согласно международному праву, санкции может вводить только легитимный орган — Совет Безопасности ООН.
По его словам, односторонние меры, к которым прибегают некоторые страны или группы стран, нельзя назвать санкциями.
Биричевский сделал акцент на том, что российской стороной разрабатывается аналог системы SWIFT, который в будущем может применяться, если Россию отключат от данной системы.
«Пока, как мы понимаем, об этом речи не идет, но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо. Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость», - указал дипломат.
Ранее «Рамблер» сообщал, что первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила об отсутствии рисков отключения России от международной платёжной системы SWIFT.
Экономика,Ольга Скоробогатова,Совбез ООН,Центральный банк России,МИД,РИА Новости,
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