США могут вовлечь SWIFT в "санкционную спираль"

Система SWIFT может оказаться в «санкционной спирали» против России. Об этом РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

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Прежде всего, речь идет о США, которые угрожают такой мерой, подчеркнул он.

Вместе с тем Биричевский отметил, что, согласно международному праву, санкции может вводить только легитимный орган — Совет Безопасности ООН

По его словам, односторонние меры, к которым прибегают некоторые страны или группы стран, нельзя назвать санкциями.

Биричевский сделал акцент на том, что российской стороной разрабатывается аналог системы SWIFT, который в будущем может применяться, если Россию отключат от данной системы.

«Пока, как мы понимаем, об этом речи не идет, но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо. Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость», - указал дипломат.