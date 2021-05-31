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В правительстве рассказали о работе над решением проблемы бедности

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
54 минуты назад
Решить проблему бедности в России можно только введением пособий для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Проблема бедности: россиянам помогут пособиями
Фото: ТАССТАСС
«Проблема бедности – сейчас нет другого способа (решить ее), кроме введения пособий для тех категорий людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации», – сказал он в интервью телеканалу РБК.
Он указал, что системно этот вопрос планируют решать созданием так называемого социального казначейства.
«У нас казначейство на самом деле сейчас видит каждое домохозяйство. И прекрасно может посчитать, оценить, какие там реально доходы, какое имущество и так далее», – добавил он.
По его словам, «проблема бедности связана не столько с ценами, сколько с низкими доходами у значительного количества людей, с безработицей, которая у нас выросла и пока не рассосалась».
«Пока еще приходится прилагать достаточно большие усилия даже для того, чтобы это все пришло в норму в соответствии с поручениями президента, который дал команду, чтобы к концу этого года у нас все нормализовалось на рынке труда», – заявил Белоусов.
В апреле Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию сообщил, что власти понимают какой удар нанесла пандемия по благосостоянию людей. Он поручил правительству подготовить комплексную программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми.
Экономика,Андрей Белоусов,
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