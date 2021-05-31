Проблема бедности: россиянам помогут пособиями

«Проблема бедности – сейчас нет другого способа (решить ее), кроме введения пособий для тех категорий людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации», – сказал он в интервью телеканалу РБК.
«У нас казначейство на самом деле сейчас видит каждое домохозяйство. И прекрасно может посчитать, оценить, какие там реально доходы, какое имущество и так далее», – добавил он.
«Пока еще приходится прилагать достаточно большие усилия даже для того, чтобы это все пришло в норму в соответствии с поручениями президента, который дал команду, чтобы к концу этого года у нас все нормализовалось на рынке труда», – заявил Белоусов.