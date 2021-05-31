Кабмин готовит «стратегию изменений»

«Впервые на моей памяти сейчас четко сформулирована программа изменений: то, что мы должны именно сделать. (Премьер-министр) Михаил Мишустин любит цитировать Эйнштейна, который сказал, немножко перефразируя, что если ничего не менять, то нельзя думать, что произойдут хоть какие-то изменения. Для того чтобы произошли изменения, нужно что-то поменять. Стратегия изменений сейчас впервые сформулирована в виде примерно 50 инициатив. Скоро, буквально в конце июня, это все будет презентовано, выдано для обсуждения», – сказал Белоусов в интервью телеканалу РБК.