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Правительство летом представит «стратегию изменений»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Российское правительство разработало «стратегию изменений», которая будет презентована в конце июня, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Кабмин готовит «стратегию изменений»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Впервые на моей памяти сейчас четко сформулирована программа изменений: то, что мы должны именно сделать. (Премьер-министр) Михаил Мишустин любит цитировать Эйнштейна, который сказал, немножко перефразируя, что если ничего не менять, то нельзя думать, что произойдут хоть какие-то изменения. Для того чтобы произошли изменения, нужно что-то поменять. Стратегия изменений сейчас впервые сформулирована в виде примерно 50 инициатив. Скоро, буквально в конце июня, это все будет презентовано, выдано для обсуждения», – сказал Белоусов в интервью телеканалу РБК.
В то же время он сообщил, что «очень многие люди итак принимали в этом участие, сотни экспертов».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия обладает всеми возможностями для «постковидного прорыва», призвав как можно скорее вернуться к нормальной жизни.
Экономика,Михаил Мишустин,Андрей Белоусов,Правительство РФ,
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