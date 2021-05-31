Новые расценки: В России подорожают фитнесс-клубы

Средняя стоимость абонементов в фитнес-клубы в России может вырасти в 2021 году на 7-10% в годовом сопоставлении на фоне роста операционных расходов, прогнозирует Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ), на которую в понедельник ссылается газета "Коммерсантъ".

В АОФИ возможный рост цен на фитнес-услуги связывают с увеличившимися в этом году в среднем на 20% расходами на операционную деятельность клубов в результате прошлогоднего локдауна, когда клубы приостанавливали работу на 3-6 месяцев в зависимости от региона. По данным АОФИ, крупные сети сейчас повышают стоимость дополнительных спортивных услуг на 5%, индексация в таком же размере планируется осенью.

"Так, в Самаре дополнительные услуги и карты клубов уже подорожали на 10%, в Красноярском крае персональные тренировки - на 5-15%, а абонементы - на 5-10%. В Нижнем Новгороде с августа - сентября планируется повышение на 5-7%", - отмечает "Коммерсантъ" со ссылкой на ассоциацию.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров при этом сообщил изданию, что цены уже в среднем выросли более чем на 15%. По его мнению, по итогам 2021 года подорожание составит 25-30% из-за изменившейся структуры продаж.

Глава АОФИ Ольга Киселева добавила, что итоговый рост цен в клубах будет зависеть от политики операторов и платежеспособности жителей тех или иных регионов. Владелец екатеринбургской сети Powerhouse Gym Антон Гиренко-Коцуба сообщил изданию, что индексации цен в регионе не произойдет из-за высокой конкуренции игроков и наличия на рынке демпинга.

"Спрос на рынке фитнес-услуг формируют те представители среднего класса, кто в меньшей степени столкнулся в кризис с падением доходов", - отметил и гендиректор "Infoline-Аналитики".

Это та же аудитория, привыкшая отдыхать за рубежом и тратившая до пандемии на заграничные поездки, по данным ЦБ, до 2 трлн руб., которая сейчас переориентировалась на расходы внутри страны, добавил эксперт.

В 2020 году, по данным оператора фискальных данных "Такском", средняя стоимость краткосрочного абонемента в России составляла 17,6 тыс. руб. в год, а членство на полгода - 12,8 тыс. руб.

Около 10% фитнес-клубов могут закрыться в России до конца 2021 года. Об этом заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

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«Клубы, которые только начали поднимать голову после локдауна и приближаться к показателям 2019 года, в случае застойного лета могут не выжить. В группе риска — маленькие, несетевые проекты. Но и крупные компании вынуждены оптимизировать сейчас свои неэффективные филиалы», — передают слова эксперта «Известия».

По словам Киселевой, в мае недобор объема выручки составит 10% относительно аналогичного периода 2019 года. В индустрии фитнеса полагают, что клубы как минимум до конца года продолжат рассчитываться с долгами, накопившимися за время локдауна. Также спортивные организации столкнулись с резкой нехваткой сотрудников. Основная часть тренеров уволилась во время локдауна и после него — люди перешли в другие сферы деятельности.

Деятельность фитнес-клубов была приостановлена с 28 марта по 19 июня 2020 года из-за пандемии коронавируса. Многие владельцы жаловались на тяжелое финансовое положение.

Национальное фитнес-сообщество России предложило фитнес-клубам брать клиентов у разорившихся сетей. Декларацию с соответствующим предложением уже поддержали 640 клубов, передает РБК.

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«К сожалению, в последнее время участились прецеденты, когда недобросовестные игроки, прикрываясь пандемией, уходили с рынка, не выполнив обязательств перед клиентами, которым они продали клубные карты, заранее зная о своем бедственном положении», — рассказала президент сообщества Елена Силина.

По ее словам, подобные действия вредят имиджу всей индустрии. С начала пандемии коронавируса с рынка ушли 25% игроков, отмечает Силина. Сумма невыполненных обязательств перед клиентами составляет около 10 млрд рублей, из которых 5,3 млрд приходятся на регионы.

Так, фитнес-сообщество предлагает равномерно распределять обязательства ушедшего игрока между действующими фитнес-объектами в регионе, которые будут брать на себя расходы по дообслуживанию клиентов равными долями в соответствии с локацией и масштабом.

Декларацию подписали уже 640 точек, среди них как столичные фитнес-клубы, так и компании из 50 российских регионов.

В России появятся спортивные клубы по месту работы граждан. Строительством сети займётся всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы».

Для открытия спортклуба в офисе к «Трудовым резервам» должна обратиться инициативная группа сотрудников, рассказал президент организации Илья Галаев. Затем «Трудовые резервы» будут вести переговоры с работодателем.

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«Если его удаётся убедить, то представители общества опрашивают сотрудников об их спортивных предпочтениях, готовят помещения, помогают выбрать и закупить оборудование», — привела слова Галаева пресс-служба Минспорта.

По данным министерства, в 2021 году физкультурно-спортивные клубы откроют для своих сотрудников не менее 120 предприятий, сообщил ТАСС. Ожидается, что фирмы смогут экономить до 10 млн рублей в год за счёт снижения расходов на медицинское обслуживание, текучести кадров, издержек на подготовку новых кадров, а также за счёт компенсационных выплат по болезни.

Спортклубы построят в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году в регулярные занятия физической культурой и спортом были вовлечены не менее 70% населения страны.

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, сообщает ТАСС.

В соответствии с документом, россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. руб. в год. Таким образом, граждане, увлекающиеся спортом, смогут вернуть себе не более 15,6 тыс. руб. (максимальный размер вычета). Кроме того, воспользоваться данным правом возможно не позже трех лет с момента уплаты НДФЛ.

Ко второму чтению в проект была внесена поправка, позволяющая получить вычет на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных.