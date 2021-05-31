Без "импульсивных мер": Как Россия поможет Лукашенко

Россия намерена защищать Белоруссию и помогать ей, если Евросоюз введет экономические санкции против Минска, сообщил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

МИД РФ

«Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления», – цитирует РИА «Новости» Биричевского.

При этом он подчеркнул, что подход Москвы «заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер», в том числе относительно транзита российского газа.

Говоря о возможности зеркального ответа в случае введения ЕС санкций против Минска, затрагивающих транзит российского газа, Биричевский отметил: «Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны, нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать».

Также Биричевский отметил, что Россия изучает возможность ответных экономических санкций против США.

«Те дипломатические шаги, которые были реализованы, хорошо известны, а что касается экономических ответных мер, нам главное – не навредить собственным производителям, не навредить нашим компаниям. И там, где остается поле для сотрудничества, я думаю, нам необходимо продолжать взаимодействие», – добавил он.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко . На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич , он был задержан белорусскими правоохранителями.

Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО, приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации. Брюссель в ответ на действия Минска решил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.

Министерство финансов США подтверждает, что с 3 июня возобновит действие рестрикций в отношении компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американского филиала из-за инцидента с самолетом компании Ryanair 23 мая. Об этом сообщает в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства.

Агентство отмечает, что под санкции подпадет и "производитель шин, предприятие по производству удобрений, а также производитель красок".

Как заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США вместе с Евросоюзом и другими союзниками готовят санкции в отношении белорусских должностных лиц. По ее словам, Минфин США готовит исполнительный указ, расширяющий полномочия для введения односторонних мер против Минска.

С 3 июня американская администрация возобновит рестрикции в отношении девяти госпредприятий Белоруссии, которые были освобождены из-под действия санкций серией генеральных лицензий Минфина . Ранее США приостанавливали действие санкций, введенных в отношении компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американского филиала, "Белшина", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк стекловолокно".

Ряд санкций, которые Запад может ввести против Белоруссии, повредит России и ее интересам. Об этом политолог, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев рассказал в интервью «Ленте.ру».

Серьезными последствиями могут обернуться, например, ограничения ЕС и США на инвестиции в Белоруссию. По словам политолога, из-за этого Минск может попросить Москву дать «то, что он недополучает из-за этих ограничений». Тимофеев напомнил, что европейское объединение уже заморозило инвестиционную помощь Белоруссии на сумму в размере трех миллиардов евро.

Однако гораздо более худшими последствиями может обернуться введение мер против крупных белорусских предприятий. Например, при угрозе вторичных санкций со стороны Вашингтона российские компании будут вынуждены прекратить сотрудничество с белорусскими.

РИА Новости

«Санкции против системообразующих компаний нанесут серьезный урон белорусской экономике. Возможно, в этом случае Москве придется оказать Минску помощь — и тогда она сама понесет серьезные издержки», — заключил Тимофеев.

Среди других мер, которые ЕС и США могут ввести против Минска, эксперт назвал санкции против высокопоставленных чиновников.

На очередной пакет экономических санкций против Белоруссии со стороны Запада будут вынуждены реагировать власти страны. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете «Коммерсантъ».

На очередной пакет экономических санкций против Белоруссии со стороны Запада будут вынуждены реагировать власти страны. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете «Коммерсантъ».

РИА Новости

"Мы (власти Белоруссии — прим. ИА REGNUM) очень серьезно относимся к заявлениям о том, что планируется четвертый пакет санкций против ряда чувствительных отраслей нашей экономики, — сказал Макей. — Будем реагировать на эти вещи".

При этом министр иностранных дел Белоруссии не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Американские адресные санкции против Белоруссии болезненны, однако не критичны. К такому выводу пришел эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Коктыш

В Белом доме ранее заявили, что Соединенные Штаты и Евросоюз разрабатывают адресные санкции в отношении некоторых белорусских граждан. Вашингтон также намерен вернуться к ограничениям против девяти государственных предприятий республики.

"Это не критично, но это болезненно", — сказал Кирилл Коктыш в интервью РИА Новости.