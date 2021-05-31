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ОПЕК ожидает более сильного дефицита на рынке нефти в 2021 году

Праймиещё 1
3 часа назад
ОПЕК ожидает более сильного дефицита на нефтяном рынке в 2021 году по сравнению с прогнозами апреля, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на внутренние документы альянса.
Резкое сокращение запасов: в ОПЕК озвучили прогноз по нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что спрос на нефть превысит предложение в среднем на 1,4 миллиона баррелей в сутки в текущем году, в прошлом месяце прогнозировалось превышение на 1,2 миллиона баррелей.
При этом ОПЕК сохраняет прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году без изменений – ожидается рост на 6 миллионов баррелей в сутки. Альянс также снижает прогноз по добыче в странах, не входящих в ОПЕК.
Прогноз ОПЕК также подразумевает резкое сокращение запасов — более чем на 2 миллиона баррелей в сутки каждый месяц в период с сентября по декабрь. Кроме того, с июля прогнозируется снижение запасов ниже средних показателей июля в 2015-2019 годах.
Эти прогнозы будут представлены на заседании технического комитета экспертов ОПЕК+, которое пройдет в понедельник, 31 мая.
Экономика,ОПЕК,Bloomberg,
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