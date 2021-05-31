В Петербурге создают резерв коек на время ПМЭФ

По словам градоначальника, число участников ПМЭФ не превысит пяти тысяч человек, и большую часть времени они будут находиться на изолированной площадке «Экспофорума». Абсолютно все участники, гости и представители СМИ пройдут тестирование на коронавирус, причем дважды. В «Экспофоруме» и в отелях организовано измерение температуры и визуальный контроль. Почти весь персонал ПМЭФ прошёл вакцинацию от коронавируса