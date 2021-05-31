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В Петербурге создают резерв коек на время ПМЭФ

ИА Regnum
21 час назад
Власти Санкт-Петербурга увеличивают количество коек в инфекционных стационарах в связи с началом Петербургского международного экономического форума. Участники форума, у которых будет выявлен коронавирус, сразу будут госпитализированы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 31 мая губернатор Петербурга Александр Беглов.
В Петербурге создают резерв коек на время ПМЭФ
Фото: ТАССТАСС
«Мы создаём дополнительные места в стационарах. Но делаем это потому, что нам необходим резерв коек для Петербургского международного экономического форума. Если у кого-то из его участников обнаружится вирус, он будет немедленно направлен в стационар», — сказал Беглов в эфире «Радио России».
По словам градоначальника, число участников ПМЭФ не превысит пяти тысяч человек, и большую часть времени они будут находиться на изолированной площадке «Экспофорума». Абсолютно все участники, гости и представители СМИ пройдут тестирование на коронавирус, причем дважды. В «Экспофоруме» и в отелях организовано измерение температуры и визуальный контроль. Почти весь персонал ПМЭФ прошёл вакцинацию от коронавируса
«Никто в мире с начала пандемии очных мероприятий такого масштаба не проводил», — отметил Александр Беглов.
Он подчеркнул, что ПМЭФ-2021 очень важен для имиджа Петербурга, восстановления туризма и экономики в целом, подвергшихся негативному влиянию пандемии. Напомним, в 2020 году форум не проводился.
Экономика,ПМЭФ-2021,Александр Беглов,Правительство Санкт-Петербурга,
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