В работе павильона Катара на ПМЭФ примут участие 200 волонтеров

Накануне начала работы форума прошел онлайн-тренинг для ребят под эгидой программ Эразмус (Erasmus+) и Empowering Youth Volunteers Through Sport (EYVOL), движения Save the Dream, европейской спортивной неправительственной организации Youth и Катарско-российского центра сотрудничества (Qatar-Russian Center for Cooperation, QRCC). На тренинге представители организаций поделились с волонтерами своим международным опытом, в том числе рассказали, как спорт способствует эффективной реализации инклюзивных программ.