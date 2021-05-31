В работе павильона Катара на ПМЭФ примут участие 200 волонтеров

В рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет 2-5 июня 2021 года, 200 волонтеров будут вовлечены в работу официального павильона Катара – страны-гостя ПМЭФ-2021.

Фото: Росконгресс Росконгресс

Накануне начала работы форума прошел онлайн-тренинг для ребят под эгидой программ Эразмус (Erasmus+) и Empowering Youth Volunteers Through Sport (EYVOL), движения Save the Dream, европейской спортивной неправительственной организации Youth и Катарско-российского центра сотрудничества (Qatar-Russian Center for Cooperation, QRCC). На тренинге представители организаций поделились с волонтерами своим международным опытом, в том числе рассказали, как спорт способствует эффективной реализации инклюзивных программ.

Налаживание партнерских отношений в области благотворительности, спорта и образования –одно из приоритетных направлений деятельности Катарско-российского центра сотрудничества (Qatar-Russian Center for Cooperation, QRCC). В начале 2021 года Катарско-российский центр сотрудничества подписал соглашение о сотрудничестве с Международным центром спортивной безопасности (International Centre for Sport Security, ICSS), закрепив тем самым уже существующие долгосрочные связи по реализации различных совместных проектов: от организации и участия в международных конференциях и молодежных форумах до развития образовательных и тренировочных программ.

«Мы считаем принципиально важным тот факт, что Катарско-российский центр сотрудничества является своего рода «мостом», соединяющим лучшие достижения России и Катара в самых различных областях, включая спорт. Уверена, что подписанное соглашение с Международным центром спортивной безопасности способствует социально-экономическому развитию, международному диалогу, расширению прав и возможностей для молодого поколения наших стран. А такая площадка, как ПМЭФ-2021, – это в первую очередь уникальный опыт для социально активной молодежи и отличный старт для работы в направлении событийного добровольчества», – отметила генеральный директор Катарско-российского центра сотрудничества Диана Чармадова.

Цели QRCC и ICSS тесно связаны с основными приоритетами организаций Эразмус – программы Европейского союза , направленной на поддержку сотрудничества в области образования, профессионального обучения, молодежи и спорта на период с 2014 по 2020 гг., и подведомственным ему движением Empowering Youth Volunteers Through Sport, направленным на развитие и внедрение инновационных образовательных методов обучения молодых добровольцев тому, как использовать спорт для содействия межкультурному диалогу, миру и социально-экономическому развитию.

«Движение Save the Dream всегда стремится поддерживать усилия молодых лидеров и волонтеров в проведении мероприятий, которые используют спорт в качестве инструмента социальной интеграции. Этот семинар основан на опыте, накопленном за последние два года в рамках проекта «Спортивная мотивация молодых волонтеров» (Empowering Youth Volunteers Through Sport, EYVOL) – межгосударственной программы, совместно финансируемой евросоюзной программой Эразмус+ (Erasmus+) с участием партнеров из Олимпийского движения Организации Объединенных Наций, других спортивных организаций, научных кругов и гражданского общества. Все заинтересованные стороны объединяют усилия по развитию и внедрению инновационных образовательных методов обучения молодых добровольцев тому, как использовать спорт для содействия межкультурному диалогу, миру и социально-экономическому развитию», – подчеркнула старший руководитель в сфере многопрофильной безопасности и ответственный представитель проекта «Спортивная мотивация молодых волонтеров» (Empowering Youth Volunteers Through Sport, EYVOL) в рамках движения Save the Dream Международного центра спортивной безопасности Кэрол Джименез.