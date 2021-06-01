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Костин оценил риски отключения России от SWIFT

Лера Букина
51 минуту назад
Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что не прогнозирует отключения межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в России. Об этом пишет РБК.
«Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств», — заявил Костин.
Он также подчеркнул, что у США имеется свой инструмент давления. В частности, речь идет о практике в отключении российских банков и иранских банков от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских кредитных организаций.
Европарламент в конце апреля принял резолюцию, которая призывает отключить Россию от SWIFT.
Ранее «Рамблер» сообщал, что SWIFT может оказаться в «санкционной спирали» против России.
Экономика,Видео,Андрей Костин,Европарламент,Банк ВТБ,
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