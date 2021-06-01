Глава ВТБАндрей Костин сообщил, что не прогнозирует отключения межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в России. Об этом пишет РБК.
«Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств», — заявил Костин.
Он также подчеркнул, что у США имеется свой инструмент давления. В частности, речь идет о практике в отключении российских банков и иранских банков от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских кредитных организаций.