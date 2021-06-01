Глава сербско-российского межправкомитета Попович примет участие в ПМЭФ-2021

"Министр правительства Сербии и председатель межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович примет участие в работе 24-го Петербургского международного экономического форума 2-5 июня. В ходе форума министр Попович проведет встречи с вице-премьером РФ, сопредседателем российско-сербского межправительственного комитета Юрием Борисовым. В ходе встречи будут рассмотрены важные темы для укрепления двустороннего сотрудничества Сербии и России, особое внимание будет уделено началу производства вакцин "Спутник V" в Сербии", - говорится в сообщении.