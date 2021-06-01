"Заигрываться не нужно": Мантуров о регулировании цен на еду

Глава Минпромторга Россиии Денис Мантуров назвал ситуацию с ценами на социально значимые товары относительно стабильной и призвал не заигрываться с регулированием их стоимости. Об этом пишет «Интерфакс».

РИА Новости

«Сегодня мы видим, что ситуация с ценами более или менее стабильна. И мы рассчитываем на то, что эта тенденция будет соблюдаться в будущем», — сказал он, подчеркнув, что «заигрываться в эту историю (ценовое регулирование) не нужно».

Министр также выразил убеждение, что подорожание продуктов связано не столько с пандемией, сколько с «напечатанном кое-где большим количеством ликвидности».

Правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года, сообщает пресс-служба кабмина.

"Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В декабре 2020 года Минсельхоз , Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за кг соответственно.

Срок их действия истекал 1 апреля, это могло привести к удорожанию данных продуктов, отметили в правительство.

Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный кабмином по поручению президента Владимира Путина

В рамках этой работы скорректировали пошлины на некоторые сельхозтовары, создали инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствовали систему мониторинга цен. Для оперативного реагирования на ситуацию также сформировали межведомственную рабочую группу под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова , добавили в пресс-службе кабмина.

22 марта стало известно, что кабмин РФ поручил ФАС , Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло - до октября. Кроме того, предполагалось субсидирование производителей масла и сахара.

Минсельхоз РФ пока не планирует продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые истекают 1 июня и 1 октября текущего года соответственно, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев , слова которого приводятся в сообщении министерства.

РИА Новости

"Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены", — сказал Патрушев.

"Минсельхоз рассчитывает на понимание участников рынка и должный контроль со стороны региональных органов управления АПК. Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и подсолнечное масло", — добавил он.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев выступил с предложением ввести в стране новые меры по сдерживанию цен на сахар.

Это, рассказал Патрушев в интервью "Известиям", необходимо и для обеспечения его бесперебойных поставок.

Он рассказал, что Минсельхоз предложил кабмину создать в стране государственный интервенционный фонд сахара. Его объем — до 500 тысяч тонн. Это составляет примерно месячную норму потребления продукта в РФ.

По плану ведомства, в сентябре-октябре необходимо проводить закупки сахара: в период начала его выработки.

Реализация продукта со стороны государства будет проводиться при необходимости: когда потребуется выровнять его цену на рынке.

"Такая мера может обеспечить бесперебойные поставки сахара и сохранить стабильную ценовую ситуацию в долгосрочной перспективе", — отметил министр.

При этом в ведомстве считают необходимым создать такой фонд, так как сахар — высоковолатильный товар. Его стоимость сильно зависит от урожая сахарной свеклы.

Патрушев пояснил, что это предложение уже сейчас обсуждается в правительстве, но решения пока нет.

Кроме того, ведомство намерено создать традиционные запасы зерна объемом около трех миллионов тонн. Сейчас в интервенционном фонде осталось порядка 100 тысяч тонн.

Экономисты и отраслевые эксперты пытаются отговорить власти от регулирования цен на продукты, заменив его адресной продовольственной помощью. От роста цен никуда не деться. Но куда более эффективна для потребителей и бизнеса точечная поддержка тех россиян, которые вынуждены экономить на еде.

Торгово-промышленной палате РФ (ТПП) считают целесообразным отказаться от административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. И одним из возможных механизмов в ТПП называют программы адресной помощи гражданам, а также меры поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки.

Предложение предусмотреть целевые выплаты на покупку продуктов для людей в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума глава ТПП Сергей Катырин направил на рассмотрение председателю Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину , пишет ТАСС. "Исторический и международный опыт подтверждают, что попытки "ручного" регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров", - сказано в документе ТПП.

Отдача от программы адресной продовольственной помощи может превысить вложенные средства в 1,6-1,9 раза, подсчитывают в НИУ ВШЭ . По последней оценке минпромторга в 2019 году, на поддержку малоимущих в виде продовольственных сертификатов может потребоваться 340 млрд руб. В этом случае выгода для экономики составит 544 - 646 млрд руб. Такая помощь способна увеличить поддержку АПК на 20%, уточняют в ВШЭ.

Подобная программа (Food Stamps) успешно работает с 1930-х годов в США. По подсчетам минсельхоза США, дополнительный 1 млрд долларов в программе продпомощи дает прирост в 1,54 млрд долл. в национальном доходе и примерно 13,5 тыс. рабочих мест, а также рост потребления продовольственных товаров на 335,7 млн долл. (общий рост потребления товаров и услуг - 1025 млн долл.).

Несмотря на стремление властей регулировать стоимость базовых продуктов, цены на них все равно растут, обращает внимание бизнес-омбудсмен Борис Титов . По данным Росстата за апрель 2021 года, больше всего за год подорожали подсолнечное масло (27,3%), куриные яйца (31%) и сахар-песок (40,3%). При этом на масло и сахар цены были зафиксированы еще в декабре, но и после этого росли. Колебания в сельхозпроизводстве неизбежны. Но реагировать на это наиболее эффективно "через разумную корректировку ценового регулятора, а не его подмену административными рычагами", уверен Титов.

Каждый вложенный в адресную продпомощь рубль принесет минимум полтора рубля прибыли

При введении целевых выплат на приобретение продуктов одновременно выполняются две задачи. Во-первых, такой подход не ухудшает положение производителей и оставляет им стимулы для расширения производства и инвестирования. Во-вторых, обеспечивается адресная помощь гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, считает директор НИФИ Минфина России Владимир Назаров . Но он отмечает, что госрегулирование ценообразования на социально значимые продукты - мера временная и краткосрочная. Она необходима для того, чтобы правительство и Банк России сформировали долговременные и уже рыночные механизмы, направленные на сдерживание роста цен.

Россиянам рассказали, когда в стране инфляция вернется к нормальным темпам. По словам доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Марии Долговой, это возможно при развитии конкуренции как в производстве, так и в торговле, а также при оптимизации затрат во всех сферах.

«Пандемия нанесла сокрушительный удар по всей мировой экономике, выразившийся в нарушении налаженных ранее связей и алгоритмов работы. Одним из последствий этого дисбаланса стал рост мировых цен на основные группы сырьевых товаров (металлы, древесину, продукцию нефтехимии и др.), а также готовую продукцию», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Долгова также добавила, что по продовольственным товарам к указанным факторам добавились плохие погодные условия, вспышки заболеваний животных.

«Этой весной одним из драйверов роста розничных цен в нашей стране стало оживление потребительского спроса, связанное, в частности, с тем, что многие люди начали тратить сбережения», — сказала Мария Долгова, отметив, что повышательную динамику цен на продовольственном рынке может изменить только новый урожай.

Специалист сообщает, что на рынке потребительских промышленных товаров летом темп роста цен также замедлится. Однако в преддверии нового учебного года может произойти новый всплеск на одежду и обувь, гаджеты, компьютерную технику и другие товары для школьников и студентов.