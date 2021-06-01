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"России это выгодно": Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти

Елена Прошина
2 часа назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в будущем году не будет проблем с поставками российской нефти, белорусские НПЗ готовы переработать более 22 млн тонн сырья.
"Как минимум мы договорились о том, что никаких не будет вопросов с поставками нефти. России это выгодно. Мы можем переработать 22 и больше миллионов тонн нефти", - сказал Лукашенко во вторник на совещании по вопросам белорусско-российских отношений.
Он также заявил, что "некоторые начали пописывать, что будет дефицит каких-то нефтепродуктов в России".
"Никакого дефицита не будет. У нас достаточно возможностей для того, чтобы закрыть этот дефицит в России. Поэтому по поставкам нефти на НПЗ Беларуси никаких проблем не будет. Так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок. Схемы проработали", - заверил белорусский президент.

Лукашенко раскрыл содержание переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл содержание своих переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись в конце мая в Сочи. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает БЕЛТА.
«Шуму мы, конечно, наделали много — и по форме, и по содержанию», — заявил Лукашенко о своей встрече с Путиным.
Белорусский лидер рассказал, что повестка переговоров была определена давно, и в первую очередь включала торгово-экономические отношения. Президенты обсудили поставки нефти и газа, компенсацию потерь от российского налогового маневра, сотрудничество в таможенной, налоговой и военно-технической сферах.
«По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться», — сказал Лукашенко.
На переговорах также были затронуты такие темы, как противостояние санкциям, возобновление авиаперелетов между странами, задержание экс-главреда NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софьи Сапеги.

Потери белорусских НПЗ от налогового маневра РФ будут минимальными

Президенты РФ и Белоруссии договорились по минимизации потерь НПЗ республики от налогового маневра Москвы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как сообщает источник БелТА, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали на переговорах в Сочи поставки нефти и газа, а также компенсацию потерь от налогового маневра России. После встречи с российским лидером президент Белоруссии собрал во Дворце Независимости в Минске совещание по вопросам сотрудничества с РФ.
Reuters
"По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок", — заявил белорусский президент в ходе совещания.
Он уточнил, что поставки будут осуществляться в запланированных объемах. В Сочи также была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь НПЗ Белоруссии от налогового маневра в России с 1 января 2022 года, проинформировал Лукашенко.

Минфин США подтвердил возобновление санкций против нефтяных компаний Белоруссии

Министерство финансов США подтверждает, что с 3 июня возобновит санкции против нефтяных и других компаний Белоруссии из-за инцидента с самолетом компании Ryanair 23 мая. Об этом сообщает в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства.
Под рестрикции попадут в том числе компании «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американский филиал. Также санкции затронут неназванного производителя шин, предприятие по производству удобрений, и производителя красок.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США совместно с Евросоюзом разработают санкции против белорусских чиновников из-за инцидента с самолетом Ryanair.
Перед этим в мае глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсуждает два основных направления для новых санкций против Белоруссии — экспорт калийных удобрений и транзит газа из России.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича, которого обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

Белорусские нефтепродукты обойдут санкции США по территории РФ

Санкции минфина США не предполагают жесткого запрета для белорусских компаний и нефтеперерабатывающих заводов, рассказал ФБА «Экономика сегодня» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.
Белорусские компании снова попадут под действие санкций Министерства финансов Соединенных Штатов Америки. Ведомство, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, намерено активизировать ограничения для производителей шин, красок и предприятия по производству удобрений.
Речь идет о санкциях, которые администрация американского президента ввела после победы президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах 2006 года. Тогда, по мнению Вашингтона, в республике нарушались права человека. Действия властей Соединенных Штатов фактически ограничивают двустороннее предоставление финансирования организациям или гражданам, попавшим в список, в котором также оказался и белорусский лидер.
Эксперт Станислав Митрахович, оценивая риски, напомнил: замедление поставок нефти из Российской Федерации наблюдалось и ранее. Данный вопрос поднимался на встрече президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко, которая проходила 28 мая 2021 года.
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«Видимо, там какое-то решение было найдено. Поэтому я думаю, что российские компании все равно будут поставлять нефть в достаточном количестве в республику. К тому же поставки нефтепродуктов из Белоруссии останутся важнейшей частью экспортных доходов этой страны.

Посмотрим, может быть, Европейский союз на каком-то этапе и решит ввести ограничения на поставки нефтепродуктов из Белоруссии. Тогда Минску придется находить другие решения. Например, вести реэкспорт через Россию или поставлять на российский рынок с целью возмещения выбывающих объемов с помощью Москвы и ее каналов», – рассуждает собеседник агентства.
Перечень организаций из Республики Беларусь пополнили «Белнефтехим» и американское представительство предприятия – «Белшина», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», а также «Полоцк-Стекловолокно».

США и ЕС готовят кампанию против Белоруссии и РФ

Спусковым крючком для Вашингтона и Брюсселя в этот раз стала экстренная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске, который 23 мая направлялся из Афин в Вильнюс. Причиной стало сообщение и минировании борта.
После посадки самолета сотрудники правоохранительных органов Белоруссии обнаружили среди пассажиров основателя Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, которого в последствии задержали.
Глава авиакомпании Ryanair заявил, что белорусские власти действовали как «воздушные пираты» и якобы совершили угон лайнера. Данное подозрение в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) использовали, чтобы обвинить Минск в нарушении Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. Событие вызвало резонанс в Европе и заинтересовало Администрацию президента США.
Российская сторона, проанализировав происходящее, призвала участников событий провести транспарентное расследование якобы незаконного вмешательства Минска в работу компании Ryanair и гражданской авиации в целом.
Однако вместо этого политические элиты Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Европейского союза выступили за отстранение Республики Беларусь от ИКАО, а также исключение прав Минска на сотрудничество с международными организациями.
Власти ЕС дополнительно ввели запрет для авиакомпаний Белоруссии – теперь им нельзя летать над территорией Европейского союза. Аналогично должны действовать и авиакомпании ЕС, воздушное пространство Белоруссии для которых оказалось недоступным. К тому же Брюссель занялся проработкой секторальных санкций против Минска.
Собеседник ФБА «Экономика сегодня» отмечает, что белорусская сторона становится участником международным скандалов с завидной периодичностью с 2004 года. Однако действительно опасных для ее экономики запретов ни европейцы, ни американцы не вводили.
Возобновленные ограничения, предполагает Станислав Митрахович, могут и дальше касаться нефтеперерабатывающих заводов, но они не будут выгодными для тех же Соединенных Штатов Америки.
«Не выгодными для них окажутся и жесткие действия. Интересно, что европейские авиакомпании начали избегать белорусское воздушное пространство, а Америка не вводила запрет на полеты через Минск для своих авиаперевозчиков, только посоветовав проявлять осторожность», – отметил эксперт.
Между тем нельзя исключать, что за счет этого Запад рассчитывает поставить ловушку для белорусской стороны и найти новый рычаг влияния, но давить не будет – ему не выгодно ускорение интеграционных процессов между Россией и Белоруссией. Поэтому Минску и Москве нужно учитывать риски и рассматривать возможность экспорта нефтепродуктов через российскую территорию.

Как санкции ЕС в отношении Беларуси могут затронуть РФ

Новые санкции Евросоюза против Беларуси могут затронуть интересы российских нефтегазовых компаний. Но введение запретов и ограничений в отношении белорусского транзита и экспорта нефти, нефтепродуктов и газа будет осложнено для Евросоюза тем, что от них также пострадают европейские компании и потребители.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что антибелорусские санкции могут коснуться транзита российского газа в Европу через территорию Беларуси. Идею подхватил глава МИД ФРГ Хайко Маас, который сказал, что такой вариант развития событий не исключен.
РИА Новости
"Абсолютно непонятен механизм реализации этой угрозы, и в чем здесь будет наказание для Беларуси", - говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Он уточнил, что участок газопровода "Ямал-Европа", проходящий по территории республики, принадлежит "Газпрому" и в случае отказа Европы принимать газ по этому маршруту убытки понесет российская компания, продолжая при этом платить налоги в бюджет Беларуси, например, за аренду земли.
Альтернативой для Европы станет увеличение транзита российского сырья через Украину или поставки сжиженного природного газа, но такой вариант не будет выгоден самим европейцам - цена газа возрастет, уточняет аналитик "Финам" Анна Зайцева.
Но на этом неприятности не закончатся, считает Симонов. На территории Польши продолжением газопровода владеет совместное предприятие "Газпрома" и польской госкомпании PGNiG. То есть потери понесет польская сторона, а также владельцы всех дальнейших ответвлений от "Ямал Европа", например, в Германии. Единственный вариант для Евросоюза запретить транзит газа через Беларусь - это всем миром броситься достраивать "Северный поток-2", как можно скорее запустить его, и тогда их трубы не останутся пустыми, подчеркнул эксперт.
С транзитом российской нефти ситуация немного иная. Нефтепроводом "Дружба" на территории республики владеет компания "Гомельтранснефть". Отказ Европы от получения поставок нефти через Беларусь может сильно ударить по экономике страны и повредить российскому экспорту - через республику проходит до 70 миллионов тонн российской нефти, и еще около 20 миллионов тонн предназначаются для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Для сравнения, весь экспорт российской нефти в 2020 году составил 232 миллиона тонн.
Евросоюз может принять санкции против транзита российской нефти через Беларусь, но им придется искать новых поставщиков, новые маршруты доставки, а все это вылетит в "копеечку", считает аналитик Института развития технологий ТЭК Сергей Алихашкин. По его мнению, убытки в этом случае будут очень большие - НПЗ в Чехии, Польше, Германии, Словакии и Венгрии получают благодаря "Дружбе" нефть до ворот заводов. Из-за санкций им придется доставлять ее морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, что сильно увеличит издержки. Бензин в Европе и так дорогой, но конкуренцию на рынке никто не отменял.
Остаются белорусские нефтепродукты. Они экспортируются в Европу, Украину и даже в США. Суммарно, до 11 миллионов тонн в год. Делаются они в основном из российской нефти. По мнению Симонова, в случае санкций против нефтепродуктов из Беларуси весь объем, производимого в республике топлива пойдет через российские порты, что нашей стране только выгодно. Переоформить груз на российские компании особого труда не составит, мы получим увеличение грузопотока через балтийские порты, а белорусские НПЗ не будут снижать производство. А вот страны Прибалтики окончательно лишатся транзита белорусских товаров.
Евросоюз может принять санкции против транзита российской нефти через Беларусь, но ему придется искать новых поставщиков
Есть еще нюанс с Украиной, автотопливо из Беларуси занимает значительную долю на внутреннем рынке страны. Здесь его возмещать придется поставками из других стран, и не из России, что вероятнее всего приведет к сильному подорожанию цен на АЗС.
В итоге любые ограничения и запреты против нефтегазовой отрасли Беларуси окажутся также весьма болезненными для европейских стран. С точки зрения Симонова, вероятнее всего в сфере ТЭК применят санкции против Белорусской АЭС. На фоне массовой пропаганды "зеленой" энергетики такой вариант может легко пройти, а то, что потребители будут больше платить за электричество, это едва ли кого-то волнует.
Экономика,Видео,Роман Протасевич,Жозеп Боррель,Станислав Митрахович,Анна Зайцева,Александр Лукашенко,Константин Симонов,Владимир Путин,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,Администрация США,Казначейство США,Газпром,МИД,ЕС,ФБА "Экономика сегодня",Bloomberg,Reuters,РИА Новости,
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