"России это выгодно": Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил , что в будущем году не будет проблем с поставками российской нефти, белорусские НПЗ готовы переработать более 22 млн тонн сырья.

"Как минимум мы договорились о том, что никаких не будет вопросов с поставками нефти. России это выгодно. Мы можем переработать 22 и больше миллионов тонн нефти", - сказал Лукашенко во вторник на совещании по вопросам белорусско-российских отношений.

Он также заявил, что "некоторые начали пописывать, что будет дефицит каких-то нефтепродуктов в России".

"Никакого дефицита не будет. У нас достаточно возможностей для того, чтобы закрыть этот дефицит в России. Поэтому по поставкам нефти на НПЗ Беларуси никаких проблем не будет. Так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок. Схемы проработали", - заверил белорусский президент.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл содержание своих переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным , которые состоялись в конце мая в Сочи. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает БЕЛТА.

«Шуму мы, конечно, наделали много — и по форме, и по содержанию», — заявил Лукашенко о своей встрече с Путиным.

Белорусский лидер рассказал, что повестка переговоров была определена давно, и в первую очередь включала торгово-экономические отношения. Президенты обсудили поставки нефти и газа, компенсацию потерь от российского налогового маневра, сотрудничество в таможенной, налоговой и военно-технической сферах.

«По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться», — сказал Лукашенко.

На переговорах также были затронуты такие темы, как противостояние санкциям, возобновление авиаперелетов между странами, задержание экс-главреда NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софьи Сапеги.

Президенты РФ и Белоруссии договорились по минимизации потерь НПЗ республики от налогового маневра Москвы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как сообщает источник БелТА, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали на переговорах в Сочи поставки нефти и газа, а также компенсацию потерь от налогового маневра России. После встречи с российским лидером президент Белоруссии собрал во Дворце Независимости в Минске совещание по вопросам сотрудничества с РФ.

Reuters

"По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок", — заявил белорусский президент в ходе совещания.

Он уточнил, что поставки будут осуществляться в запланированных объемах. В Сочи также была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь НПЗ Белоруссии от налогового маневра в России с 1 января 2022 года, проинформировал Лукашенко.

Министерство финансов США подтверждает, что с 3 июня возобновит санкции против нефтяных и других компаний Белоруссии из-за инцидента с самолетом компании Ryanair 23 мая. Об этом сообщает в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства.

Под рестрикции попадут в том числе компании «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американский филиал. Также санкции затронут неназванного производителя шин, предприятие по производству удобрений, и производителя красок.

Перед этим в мае глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсуждает два основных направления для новых санкций против Белоруссии — экспорт калийных удобрений и транзит газа из России.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича, которого обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

Белорусские компании снова попадут под действие санкций Министерства финансов Соединенных Штатов Америки. Ведомство, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, намерено активизировать ограничения для производителей шин, красок и предприятия по производству удобрений.

Речь идет о санкциях, которые администрация американского президента ввела после победы президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах 2006 года. Тогда, по мнению Вашингтона, в республике нарушались права человека. Действия властей Соединенных Штатов фактически ограничивают двустороннее предоставление финансирования организациям или гражданам, попавшим в список, в котором также оказался и белорусский лидер.

Эксперт Станислав Митрахович, оценивая риски, напомнил: замедление поставок нефти из Российской Федерации наблюдалось и ранее. Данный вопрос поднимался на встрече президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко, которая проходила 28 мая 2021 года.

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«Видимо, там какое-то решение было найдено. Поэтому я думаю, что российские компании все равно будут поставлять нефть в достаточном количестве в республику. К тому же поставки нефтепродуктов из Белоруссии останутся важнейшей частью экспортных доходов этой страны.



Посмотрим, может быть, Европейский союз на каком-то этапе и решит ввести ограничения на поставки нефтепродуктов из Белоруссии. Тогда Минску придется находить другие решения. Например, вести реэкспорт через Россию или поставлять на российский рынок с целью возмещения выбывающих объемов с помощью Москвы и ее каналов», – рассуждает собеседник агентства.

Перечень организаций из Республики Беларусь пополнили «Белнефтехим» и американское представительство предприятия – «Белшина», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», а также «Полоцк-Стекловолокно».

США и ЕС готовят кампанию против Белоруссии и РФ

Спусковым крючком для Вашингтона и Брюсселя в этот раз стала экстренная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске, который 23 мая направлялся из Афин в Вильнюс. Причиной стало сообщение и минировании борта.

После посадки самолета сотрудники правоохранительных органов Белоруссии обнаружили среди пассажиров основателя Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, которого в последствии задержали.

Глава авиакомпании Ryanair заявил, что белорусские власти действовали как «воздушные пираты» и якобы совершили угон лайнера. Данное подозрение в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) использовали, чтобы обвинить Минск в нарушении Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. Событие вызвало резонанс в Европе и заинтересовало Администрацию президента США.

Российская сторона, проанализировав происходящее, призвала участников событий провести транспарентное расследование якобы незаконного вмешательства Минска в работу компании Ryanair и гражданской авиации в целом.

Однако вместо этого политические элиты Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Европейского союза выступили за отстранение Республики Беларусь от ИКАО, а также исключение прав Минска на сотрудничество с международными организациями.

Власти ЕС дополнительно ввели запрет для авиакомпаний Белоруссии – теперь им нельзя летать над территорией Европейского союза. Аналогично должны действовать и авиакомпании ЕС, воздушное пространство Белоруссии для которых оказалось недоступным. К тому же Брюссель занялся проработкой секторальных санкций против Минска.

Собеседник ФБА «Экономика сегодня» отмечает, что белорусская сторона становится участником международным скандалов с завидной периодичностью с 2004 года. Однако действительно опасных для ее экономики запретов ни европейцы, ни американцы не вводили.

Возобновленные ограничения, предполагает Станислав Митрахович, могут и дальше касаться нефтеперерабатывающих заводов, но они не будут выгодными для тех же Соединенных Штатов Америки.

«Не выгодными для них окажутся и жесткие действия. Интересно, что европейские авиакомпании начали избегать белорусское воздушное пространство, а Америка не вводила запрет на полеты через Минск для своих авиаперевозчиков, только посоветовав проявлять осторожность», – отметил эксперт.

Между тем нельзя исключать, что за счет этого Запад рассчитывает поставить ловушку для белорусской стороны и найти новый рычаг влияния, но давить не будет – ему не выгодно ускорение интеграционных процессов между Россией и Белоруссией. Поэтому Минску и Москве нужно учитывать риски и рассматривать возможность экспорта нефтепродуктов через российскую территорию.

Новые санкции Евросоюза против Беларуси могут затронуть интересы российских нефтегазовых компаний. Но введение запретов и ограничений в отношении белорусского транзита и экспорта нефти, нефтепродуктов и газа будет осложнено для Евросоюза тем, что от них также пострадают европейские компании и потребители.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что антибелорусские санкции могут коснуться транзита российского газа в Европу через территорию Беларуси. Идею подхватил глава МИД ФРГ Хайко Маас, который сказал, что такой вариант развития событий не исключен.

РИА Новости

"Абсолютно непонятен механизм реализации этой угрозы, и в чем здесь будет наказание для Беларуси", - говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Он уточнил, что участок газопровода "Ямал-Европа", проходящий по территории республики, принадлежит "Газпрому" и в случае отказа Европы принимать газ по этому маршруту убытки понесет российская компания, продолжая при этом платить налоги в бюджет Беларуси, например, за аренду земли.

Альтернативой для Европы станет увеличение транзита российского сырья через Украину или поставки сжиженного природного газа, но такой вариант не будет выгоден самим европейцам - цена газа возрастет, уточняет аналитик "Финам" Анна Зайцева

Но на этом неприятности не закончатся, считает Симонов. На территории Польши продолжением газопровода владеет совместное предприятие "Газпрома" и польской госкомпании PGNiG. То есть потери понесет польская сторона, а также владельцы всех дальнейших ответвлений от "Ямал Европа", например, в Германии. Единственный вариант для Евросоюза запретить транзит газа через Беларусь - это всем миром броситься достраивать "Северный поток-2", как можно скорее запустить его, и тогда их трубы не останутся пустыми, подчеркнул эксперт.

С транзитом российской нефти ситуация немного иная. Нефтепроводом "Дружба" на территории республики владеет компания "Гомельтранснефть". Отказ Европы от получения поставок нефти через Беларусь может сильно ударить по экономике страны и повредить российскому экспорту - через республику проходит до 70 миллионов тонн российской нефти, и еще около 20 миллионов тонн предназначаются для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Для сравнения, весь экспорт российской нефти в 2020 году составил 232 миллиона тонн.

Евросоюз может принять санкции против транзита российской нефти через Беларусь, но им придется искать новых поставщиков, новые маршруты доставки, а все это вылетит в "копеечку", считает аналитик Института развития технологий ТЭК Сергей Алихашкин. По его мнению, убытки в этом случае будут очень большие - НПЗ в Чехии, Польше, Германии, Словакии и Венгрии получают благодаря "Дружбе" нефть до ворот заводов. Из-за санкций им придется доставлять ее морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, что сильно увеличит издержки. Бензин в Европе и так дорогой, но конкуренцию на рынке никто не отменял.

Остаются белорусские нефтепродукты. Они экспортируются в Европу, Украину и даже в США. Суммарно, до 11 миллионов тонн в год. Делаются они в основном из российской нефти. По мнению Симонова, в случае санкций против нефтепродуктов из Беларуси весь объем, производимого в республике топлива пойдет через российские порты, что нашей стране только выгодно. Переоформить груз на российские компании особого труда не составит, мы получим увеличение грузопотока через балтийские порты, а белорусские НПЗ не будут снижать производство. А вот страны Прибалтики окончательно лишатся транзита белорусских товаров.

Евросоюз может принять санкции против транзита российской нефти через Беларусь, но ему придется искать новых поставщиков

Есть еще нюанс с Украиной, автотопливо из Беларуси занимает значительную долю на внутреннем рынке страны. Здесь его возмещать придется поставками из других стран, и не из России, что вероятнее всего приведет к сильному подорожанию цен на АЗС.