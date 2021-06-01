Петербург планирует заключить на ПМЭФ порядка 30 соглашений

"Мы не гонимся за объемами. Петербургу не нужны соглашения-пустышки, подписанные и сразу же забытые. Сейчас в программе подписаний значится порядка 30 соглашений как рамочного, так и инвестиционного характера. На ПМЭФ-2019 Санкт-Петербург заключил 27 соглашений на общую сумму 196,3 млрд рублей. В первый год после пандемии постараемся сохранить этот уровень", - сказал Беглов.
"Перед пандемией мы добились для Петербурга электронных виз иностранцам и седьмой степени свободы воздуха, необходимо использовать эти преференции. Сумма соглашения составит от 40 до 55 млрд рублей. Планируется строительство второй очереди аэропорта и расширение пропускной способности до 35 миллионов пассажиров в 2039 году", - сообщил губернатор.
"В интересах Красноярского края на петербургских верфях строится новое пассажирское судно для арктических широт. Разработанные в Петербурге информационные системы заинтересовали представителей Кировской области и Республики Башкортостан, с Мурманской и Архангельской областями активно развиваем взаимодействие в области благоустройства и городского хозяйства. На ПМЭФ-21 планируем продолжить эту работу. Подпишем "дорожные карты" по развитию сотрудничества со Ставропольским краем, Ярославской областью, Республикой Коми, Амурской областью и Пермским краем", - сообщил он.