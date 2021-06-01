Петербург планирует заключить на ПМЭФ порядка 30 соглашений

Ранее он сообщил, что соглашения затронут практически все сферы городской жизни, включая финансы, транспорт, инновационное производство, строительство объектов здравоохранения и образования, объектов культуры и спорта.

В рамках ПМЭФ-2021 петербургское правительство продолжит выстраивать диалог с другими регионами РФ, сказал Беглов. Действующие соглашения связывают город с 65 субъектами.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.