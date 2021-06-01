В Германии нашли еще один плюс «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» позволит Европе в будущем компенсировать нехватку поставок газа, заявил глава германской нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен в эфире телеканала «Россия-24».
«Северный поток – 2» – одно из многих решений компенсации надвигающегося дефицита поставок», – передает его слова РИА «Новости».
Мерен добавил, что Европе, чтобы выполнить задачи по защите климата, нужна диверсифицированная, надежная и экономически эффективная газотранспортная инфраструктура. «Чем больше альтернатив будет у Европы, тем выгоднее для Европы», – сказал глава германской компании.
Он также указал на важность решения вопросов европейской энергетической политики в самой Европе.
Решение Белого дома не вводить новые санкции против «Северного потока – 2» может стать началом нормализации трансатлантических отношений, полагает Wintershall Dea. Он также выразил надежду, что строительство трубопровода будет завершено и введение его в эксплуатацию произойдет как можно скорее.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов.