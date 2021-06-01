Земли украинцев перейдут иностранцам: Тимошенко о сути нового закона

Юлия Тимошенко
предупредила украинцев об опасности потерять сельскохозяйственные земли.
Глава партии «Батькивщина» раскритиковала основной закон земельной реформы 2178-д, который вступит в силу 1 июля.
Она обратила внимание, что по новому закону украинцы смогут закладывать свои земельные паи под обеспечение кредита в банках с иностранным капиталом. При невозможности выплатить кредит земля перейдет банкам.
«Это означает, что иностранные банки уже с 1 июля смогут владеть украинской сельскохозяйственной землей», - приводит слова Тимошенко «Украина.ру».
При этом Земельный кодекс Украины запрещает прямую продажу сельскохозяйственной земли иностранцам.
По мнению Тимошенко, Нацбанк «уже управляется не Украиной», и несколько шагов с его стороны могут привести к тому, что украинцы не смогут платить по кредитам, на что, по словам Тимошенко, «власти и рассчитывают».
В апреле 2020 года президент Украины утвердил закон о поэтапной отмене моратория на куплю-продажу земли. Первая часть этого документа начнет действовать с 1 июля 2021 года. Она позволит гражданам Украины приобретать сельхозугодья площадью до 100 га.