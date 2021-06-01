Чувашия подпишет соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом на ПМЭФ

Глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подпишут на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве между правительством региона и госкорпорацией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Чувашии.

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"Подписание соглашения о сотрудничестве с госкорпорацией "Роскосмос" будет способствовать реализации политики импортозамещения, диверсификации производства предприятий, расположенных на территории Чувашской Республики, и организаций госкорпорации "Роскосмос", - цитирует пресс-служба Николаева.

По его словам, уже достигнута договоренность о запуске с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2" с ТГК "Прогресс МС-17" с символикой Чувашии и изображением уроженца региона - летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева

На форуме власти Чувашии также подпишут соглашение с компанией "Био Планета" о намерениях по созданию первого в России производства биоосновных и биоразлагаемых пластиков и волокон на основе полилактида в виде гранул (PLA). Такой вид пластика является биоразлагаемым, при компостировании он превращается в органическое удобрение, его можно использовать для нужд сельского хозяйства. Как отметили в пресс-службе, компания может стать якорным резидентом особой экономической зоны, которая создается в Новочебоксарске.

Кроме того, в рамках форума планируется подписание соглашения между правительством Чувашии и президентской платформой "Россия - страна возможностей", которое будет способствовать повышению эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Также правительство республики подпишет соглашение о сотрудничестве с компанией "Эр-Телеком холдинг" по расширению в Чувашии инфраструктуры связи и реализации проектов по цифровизации на сумму до 1 млрд рублей.