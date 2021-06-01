Москва продолжит через Украину поставки газа в Европу

По его словам, даже после окончания срока действия договора Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину.

Представитель Кремля отметил, что Москва исходит из того, что объемы поставляемого в Европу газа в будущем будут расти, поэтому транзит через территорию Украины может быть востребован.