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Энергетики раскрыли затраты на бесплатную газификацию для россиян

Ura.Ru
45 минут назад
Программа газификации оценивается примерно в 2 трлн рублей. Об этом заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проблемам Алексей Гривач.
Бесплатная газификация для россиян обойдется в 2 трлн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Россия в среднем газифицирована на 70%. Считается, что технически максимально это можно сделать только на 82%. Такой процент должен быть достигнут к 2030 году в соответствии с поручением президента. Программа оценивается приблизительно в 2 триллиона рублей», — сообщил Гривач «Национальной службе новостей».
Так он прокомментировал поправки о бесплатном подключении населения к газу, которые приняли в Госдуме.
«Планы хороши, но их еще надо выполнить, это зависит от многих игроков, от слаженности работы всех участников цепочки», — считает Гривач. Он отметил, что раньше деньги на газификацию искали власти регионов, а теперь этим будет заниматься «Газпром» и его дочерние предприятия. «Они получают статус регионального оператора газификации и будут отвечать за строительство сетей», — сказал Гривач.
Ранее в Госдуме приняли закон с поправками «Единой России» о бесплатном подключении жилых домов к газу. Первый этап проведут до 2023 года, а второй — до 2030 года. По словам руководителя фракции ЕР Сергея Неверова, президент РФ Владимир Путин поставил задачу подводить газ бесплатно, чтобы люди не платили за это.
Экономика,Алексей Гривач,Владимир Путин,Фонд национальной энергобезопасности,Газпром,Единая Россия,Госдума,
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