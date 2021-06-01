Бесплатная газификация для россиян обойдется в 2 трлн рублей

«Россия в среднем газифицирована на 70%. Считается, что технически максимально это можно сделать только на 82%. Такой процент должен быть достигнут к 2030 году в соответствии с поручением президента. Программа оценивается приблизительно в 2 триллиона рублей», — сообщил Гривач «Национальной службе новостей».
«Планы хороши, но их еще надо выполнить, это зависит от многих игроков, от слаженности работы всех участников цепочки», — считает Гривач. Он отметил, что раньше деньги на газификацию искали власти регионов, а теперь этим будет заниматься «Газпром» и его дочерние предприятия. «Они получают статус регионального оператора газификации и будут отвечать за строительство сетей», — сказал Гривач.