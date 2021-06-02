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В Санкт-Петербурге стартует ПМЭФ

Национальная Служба Новостей
1 час назад
В Санкт-Петербурге стартует Международный экономический форум – главное экономическое событие в России с начала пандемии. Форум пройдет со 2 по 5 июня.
В Санкт-Петербурге стартует ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В частности, в пятницу, 4 июня, состоится выступление президента России Владимира Путина. Глава государства расскажет о социально-экономическом развитии страны и инвестиционной привлекательности.
Кроме того, в рамках форума ожидается выступление канцлера Австрии Себастьяна Курца и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.
Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности». На полях ПМЭФ состоится презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, а также заседание Арктического экономического совета.
Экономика,ПМЭФ-2021,Себастьян Курц,Владимир Путин,
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