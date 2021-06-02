В Санкт-Петербурге стартует ПМЭФ

В частности, в пятницу, 4 июня, состоится выступление президента России Владимира Путина. Глава государства расскажет о социально-экономическом развитии страны и инвестиционной привлекательности.
Кроме того, в рамках форума ожидается выступление канцлера Австрии Себастьяна Курца и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.
Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности». На полях ПМЭФ состоится презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, а также заседание Арктического экономического совета.