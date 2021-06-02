Экономисты: Началась новая волна девальвации рубля

Российские экономисты заподозрили, что в России началась новая волна девальвации рубля. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на Михаила Хазина.

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По словам экономиста, разговоры о девальвации среди экономистов начались пару недель назад. Сам Хазин верит в такую возможность.

По его версии, российские ведомства, способные влиять на курс национальной валюты, «уже получили команду девальвировать рубль с целью повышения цен на еду».

«С тех пор, за эти две недели, рубль почему-то не падал » - заявил Хазин.

Несколько месяцев назад Хазин заявил, что долларовая система уже рухнула, поэтому крупнейшим игрокам, к которым относится и Россия, предстоит провести новый раздел мира.

Экономист считает, что в ближайшие три года состоится «новая Ялтинская конференция». По его мнению, финансовый глобализм исчерпал ресурс, чтобы поддерживать мировую экономику.

Хазин считает, что в «новой Ялте» могут принять участие - США, Россия и Китая.

Также Хазин рогнозировал падение курса доллара к рублю. Экономист ссылался на своего знакомого, финансиста Игоря Тощакова, который 27 лет прожил в Калифорнии и занимался «серьезными спекуляциями».