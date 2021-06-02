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Совфед досрочно освободил Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты

ТАССиещё 4
5 часов назад
Совет Федерации на заседании в среду досрочно освободил Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты в связи с его заявлением об отставке.
Совфед освободил Меня от должности аудитора Счетной палаты
Фото: ТАССТАСС
Во вторник профильный комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам поддержал отставку Меня и принял решение рекомендовать президенту РФ назначить вместо него первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.
Решение о досрочном освобождении от должности аудитора Счетной палаты оформляется постановлением палаты Федерального собрания, которая его назначала по представлению президента России. Аудитор Счетной палаты досрочно освобождается от должности в случае нарушения им законодательства РФ, совершения злоупотреблений по службе, подачи личного заявления об отставке, признания его недееспособным вступившим в законную силу решением суда, а также в связи с утратой доверия.
Ранее Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении Меня в связи с истечением срока давности. Как сообщил ТАСС адвокат Меня Мурад Мусаев, дело прекращено, а подписка о невыезде снята. Прекращение дела в связи с истечением срока давности не является реабилитирующим обстоятельством.
По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита для поддержки региона.
Экономика,Михаил Мень,Счетная палата,Совет Федерации,
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