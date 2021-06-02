Подмосковье планирует подписать на ПМЭФ соглашения на ₽240 млрд

В нем отмечается, что стенд Подмосковья на форуме представлен тремя зонами. Так, на стенде имеется карта предприятий, где отмечено расположение производств инвесторов со всего мира: Германии, Франции, США, Мексики, Бразилии, Японии и Сингапура. В пресс-службе пояснили, что в настоящее время в Подмосковье работают более 400 зарубежных компаний из 40 стран. В основном они ведут производственную, логистическую, экспортную деятельность, суммарный объем инвестиций зарубежного бизнеса превысил 27 млрд.