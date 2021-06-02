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Беглов и Пиотровский проведут экскурсии по Петербургу для гостей ПМЭФ

ТАССиещё 1
2 часа назад
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, театральный режиссер Андрей Могучий и другие представители культуры, бизнеса и политики проведут экскурсии по Петербургу в рамках ПМЭФ, сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации города.
Беглов и Пиотровский проведут экскурсии для гостей ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Александр Беглов в бункере Смольного расскажет, как принимались управленческие решения в годы Блокады, Михаил Пиотровский проведет экскурсию по главному зданию Эрмитажа вместе со знаменитыми котами, Андрей Могучий представит город как театральную сцену, расскажет о драматических поворотах истории БДТ и об особом мире петербургского театра, а [председатель правления, директор Фонда Росконгресс] Александр Стуглев поделится секретами закулисья Петербургского международного экономического форума", - говорится в пресс-релизе.
Каждый из гостей проекта предложит новый взгляд на знакомые места города, исторических личностей или главные моменты истории Санкт-Петербурга.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.
Экономика,ПМЭФ-2021,Александр Стуглев,Андрей Могучий,Михаил Пиотровский,Александр Беглов,Эрмитаж,
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