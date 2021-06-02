Беглов и Пиотровский проведут экскурсии для гостей ПМЭФ

"Александр Беглов в бункере Смольного расскажет, как принимались управленческие решения в годы Блокады, Михаил Пиотровский проведет экскурсию по главному зданию Эрмитажа вместе со знаменитыми котами, Андрей Могучий представит город как театральную сцену, расскажет о драматических поворотах истории БДТ и об особом мире петербургского театра, а [председатель правления, директор Фонда Росконгресс] Александр Стуглев поделится секретами закулисья Петербургского международного экономического форума", - говорится в пресс-релизе.