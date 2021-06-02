Rutube стал информационным партнёром ПМЭФ

Информационным партнёром стартовавшего в Санкт-Петербурге Международного экономического форума (ПМЭФ) стал российский видеосервис Rutube.

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Об этом интернет-порталу «ИКС ТВ» сообщили представители сервиса.

Традиционно программа ПМЭФ будет посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным проблемам и развитию технологий. Со 2 по 5 июня в КВЦ «Экспофорум» будет представлен стенд Rutube в виде медийного кластера, где посетители ПМЭФ смогут увидеть, как создается контент «здесь и сейчас».

Стенд Rutube на ПМЭФ станет новой площадкой, где соединятся творчество и технологии. Площадка разделена на три тематические зоны:

Мультимедийная зона — экран, на котором транслируются главные события форума.

Студия, где блогеры будут записывать интервью со спикерами разного уровня.

Тематическая зона, где каждый может попробовать себя в роли инфлюенсера или блогера.