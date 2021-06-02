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Rutube стал информационным партнёром ПМЭФ

ИКС ТВ
49 минут назад
Информационным партнёром стартовавшего в Санкт-Петербурге Международного экономического форума (ПМЭФ) стал российский видеосервис Rutube.
Rutube стал информационным партнёром ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом интернет-порталу «ИКС ТВ» сообщили представители сервиса.
Традиционно программа ПМЭФ будет посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным проблемам и развитию технологий. Со 2 по 5 июня в КВЦ «Экспофорум» будет представлен стенд Rutube в виде медийного кластера, где посетители ПМЭФ смогут увидеть, как создается контент «здесь и сейчас».
Происходящее на форуме будут освещать те, кого уже называют «новые медиа», — блогеры. Интервью, lifestyle-влоги, обзоры и другие форматы позволят рассказать о ПМЭФ доступным и понятным современной аудитории языком. Блогеры Алексей Савко, Мария Проненко, Александр Зарубин, Анатолий Цой, Ксения Хоффман и другие покажут, как создается контент, доступный каждому. Гостями станут политики, артисты, бизнесмены.
Стенд Rutube на ПМЭФ станет новой площадкой, где соединятся творчество и технологии. Площадка разделена на три тематические зоны:
Мультимедийная зона — экран, на котором транслируются главные события форума.
Студия, где блогеры будут записывать интервью со спикерами разного уровня.
Тематическая зона, где каждый может попробовать себя в роли инфлюенсера или блогера.
Кроме того, на платформе Rutube открыт специальный раздел, посвященный форуму. В разделе доступно расписание, трансляции главных событий, новостные выпуски федеральных СМИ, видео блогеров, список участников и спикеров ПМЭФ 2021.
Экономика,ПМЭФ-2021,Алексей Савко,Ксения Хоффман,Анатолий Цой,Александр Зарубин,
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