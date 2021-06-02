Экономист: «золотой миллиард» ограбит Россию

Экономист Валентин Катасонов считает, что из-за проблем в экономиках США и Европы руководство стран «золотого миллиарда» попытается ограбить Россию. Об этом сообщает DEITA.RU.

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По мнению Катасонова, Россия, несмотря на экономические трудности, остается богатейшей страной, а проблемы США с государственном долгом слишком велики. Кроме того, мировая элита «испытывает гигантские трудности из-за тупика нынешней либеральной модели экономики».

Экономист считает, что в такой ситуации Запад предпримет «решительные меры для грабежа других стран», в том числе и России.

Катасонов заявил, что это уже происходило в середине 80-х годов. По его мнению, США и Европа тогда решили выйти из кризиса с помощью развала СССР: страны бывшего Советского Союза дали Западу многомиллионный рынок для сбыта продукции и доступ к крупнейшим предприятиям.

В своих предыдущих прогнозах Катасонов рассказывал, что к 2035 году доллар перестанет быть одной из основных мировых валют, а США лишатся геополитической мощи.

Он отмечал, что французский ученый и политический деятель Жак Аттали обещал штатам «небывалый экономический кризис» в 2025 году, который «приведет к абсолютному поражению Америки на ее собственной территории».