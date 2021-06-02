Путин примет участие в мероприятиях ПМЭФ

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин работает над своим выступлением на ПМЭФ. Оно, в частности, будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности.
«Четвертого июня президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума», - сказано в сообщении.
Отмечается, что девиз форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности». Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, форум пройдет в комбинированном формате. Приглашенные главы государств и правительств зарубежных стран примут участие в работе форума очно и в режиме видеоконференцсвязи.