Путин примет участие в мероприятиях ПМЭФ

Отмечается, что девиз форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности». Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, форум пройдет в комбинированном формате. Приглашенные главы государств и правительств зарубежных стран примут участие в работе форума очно и в режиме видеоконференцсвязи.