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Петербургский международный экономический форум 2021

Путин 4 июня примет участие в мероприятиях ПМЭФ

ТК «Звезда»иещё 3
1 час назад
В Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин в пятницу, 4 июня, примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путин примет участие в мероприятиях ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин работает над своим выступлением на ПМЭФ. Оно, в частности, будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности.
«Четвертого июня президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума», - сказано в сообщении.
Отмечается, что девиз форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности». Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, форум пройдет в комбинированном формате. Приглашенные главы государств и правительств зарубежных стран примут участие в работе форума очно и в режиме видеоконференцсвязи.
Экономика,ПМЭФ-2021,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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