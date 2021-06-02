Белоруссия получила еще денег от России в рамках кредита. Как сообщил Минфин республики, получен второй транш в размере 500 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
«На счет Министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.
В конце мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что второй транш Белоруссия получит в ближайшее время. По его словам, как и планировалось, транш должен быть переведен до конца июня.