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Белоруссия получила еще денег от России

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Белоруссия получила еще денег от России в рамках кредита. Как сообщил Минфин республики, получен второй транш в размере 500 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
«На счет Министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.
В конце мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что второй транш Белоруссия получит в ближайшее время. По его словам, как и планировалось, транш должен быть переведен до конца июня.
«Для этого не остается никаких препятствий», — говорил он.
В сентябре 2020 года сообщалось, что Россия предоставит Белоруссии кредит размером полтора миллиарда долларов. Первый транш кредита в размере 500 миллионов долларов был одобрен в декабре 2020 года.
Экономика,Видео,Дмитрий Песков,Минфин,
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