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Петербургский международный экономический форум 2021

На ПМЭФ привезли краба-предсказателя

Lenta.ru
2 часа назад
Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) привезли с собой живого краба. Дары моря и разные деликатесы показала делегация из Заполярья, сообщает «ПолитЭксперт».
Предсказывает инвестиции: На ПМЭФ привезли живого краба
Фото: Федеральное агентство новостейФедеральное агентство новостей
Как уточняет Newinform, краб способен предсказывать инвестиции, которые приходят в регион. Директор АНО «Мурманконгресс» Артем Марышев объяснил, что перспективность денежных вливаний определяют по движению «лап».
«Если краб пошевелит правой лапой, то инвестиции придут в ваш регион обязательно, если левой — то их необходимо будет немного подождать», — уточнил он.
Ранее на одном из стендов ПМЭФ заметили лик Христа. Площадка принадлежит Международному агентству суверенного развития (МАСР). Главой наблюдательного совета организации является председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев.
Международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге в среду, 2 июня. Он продлится до 5 июня, за эти дни представители деловых кругов обсудят ключевые экономические вопросы. Страной-партнером форума в этом году выступил Катар.
Экономика,Константин Малофеев,
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