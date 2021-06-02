Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) подали заявку в немецкий регулятор BSH с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока 2" или хотя бы приостановить прокладку газопровода на некоторое время для проведения проверки на соответствие проекта "климатическим целям".

"Deutsche Umwelthilfe (DUH) сегодня подала заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока 2" по соображениям защиты климата. Хотя трубопровод является крупнейшим проектом в сфере ископаемого топлива в Европе, влияние на климатические цели не проверялось в предыдущем процессе утверждения. В качестве альтернативы DUH подает заявку на компенсацию неудачной проверки в области защиты климата и приостановку дальнейшего строительства трубопровода на этот период", — говорится в заявлении организации, опубликованном на сайте DUH.

В ответ на требование немецких экологов приостановить строительство «Северного потока — 2» до выяснения степени его влияния на окружающую среду первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев сообщил, что климат не может пострадать от работы газопровода «по определению». Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru».

Газопровод для климата не может представлять опасности. Труба закольцованная, по которой идёт газ, — от неё климат не может пострадать по определению, — заявил Валуев.

Он подчеркнул, что этот проект не мог бы получить разрешение на строительство без необходимых экологических проверок.

Бывает, что стройки проходят без согласования, но это в России. Мне странно слышать, что это происходило бы в Европе, — добавил депутат.

Он также отметил, что «некоторые страны всегда стараются увести некоторые геополитические необходимости под экологическую повестку».

Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) отклонило протест природоохранных организаций Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Союз защиты природы (NABU), которые требовали отозвать выданное ранее разрешение на завершение работ по укладке труб в рамках строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.

"BSH отклонил протест NABU и DUH на строительство и эксплуатацию Nord Stream 2", - говорится в сообщении. "После рассмотрения изложенных в протесте сомнений и по итогам обстоятельной проверки связанных с экологией вопросов выданное ранее разрешение остается в силе", - отметили в ведомстве.

Регулятор подтвердил итоги своей прежней экспертизы, согласно которой прокладка труб не несет угрозы для морской флоры и фауны.

Разрешение было выдано 14 января 2021 года, днем позже был подан протест. Речь идет об укладке 16,5 км труб в исключительной экономической зоне ФРГ в Балтийском море.

Российские эксперты уверены, что все претензии немецких экологов против газопровода «Северный поток-2» являются надуманными. Об этом пишет RT.

По словам заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, уже неоднократно проводились необходимые экспертизы, поэтому заявления экологических организаций представляются абсурдными, и не менее странно звучат слова о том, что поставки газа якобы не нужны Германии.

«Наверное, эти экологи думают, что электричество сразу появляется в розетке, но не думают, как оно туда попадает. Да, есть мнение, что новые технологии в сфере возобновляемой энергетики позволят в будущем отказаться от ископаемого топлива. Однако сделать это трудно, и до середины текущего века окончательный переход вряд ли возможен», — оценил перспективы производства Сидоров.

Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков отметил, что все претензии являются лишь новой попыткой остановить строительство газопровода, они не имеют ничего общего с экологией, что подтверждено международной оценкой.

По словам эколога, отказавшись от атомных электростанций, угольной энергетики, а затем и от газа, Германия сможет покрыть лишь 30 процентов своих потребностей в электроэнергии.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач подчеркнул, что уже действующий газопровод «Северный поток» не наносит ущерба природе. Он добавил, что борьба с газом непродуктивна, поскольку перемещает акцент на использование более «грязных» источников энергии.

Эксперт уверен, что прекращение строительства газопровода выгодно США и их союзникам. Андрей Сидоров, в свою очередь, выразил мнение, что действия немецких экоактивистов связаны с предстоящими выборами в Германии. Он отметил, что в случае победы партии «Зеленых» введение «Северного потока-2» в эксплуатацию может быть сорвано.

3 мая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток-2». В апреле немецкие экологи также хотели помешать строительству «Северного потока-2»: природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в суд с требованием отменить ранее выданное регулятором разрешение на прокладку газопровода в территориальных водах Германии.

Конгрессмен США Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который в случае принятия немедленно восстановит санкции против «Северного потока — 2». Об этом республиканец от штата Пенсильвания написал в Facebook.

Президент [США Джо] Байден на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки. Результат — резко растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабленная позиция [США] на глобальной арене, — говорится в его сообщении.

Он добавил, что отказ Байдена от санкций также «препятствует внутреннему производству энергии». Перспективы внесённого республиканцем законопроекта пока неясны.

Германская правительственная делегация отправилась в США для обсуждения газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на издания медиагруппы Funke.

По данным источников медиагруппы, в состав делегации переговорщиков входят помощник канцлера Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о дальнейших планах поставок газа через Украину после введения в строй газопровода «Северный поток — 2».