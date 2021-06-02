"Нулевой" день ПМЭФ: аншлаг у Милохина, недовольство Собчак

Говорить о конце нефтяной эры преждевременно — до 2035 года резкого изменения потребления не ожидается, возможны сдвиги только в части престижа нефти, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.Полностью беспилотные автомобили смогут выехать на российские дороги не раньше, чем через 10 лет, рассказал в интервью "РИА Новости" на полях ПМЭФ сопредседатель рабочей группы НТИ "Автонет" и президент НП "ГЛОНАСС" Александр Гурко.Дебютный альбом продюсерского проекта Сергея Шнурова
"Зоя" прозвучит на ПМЭФ. К 2035-му российские города-миллионники и курорты полностью откажутся от мусорных полигонов — соответствующий документ подписали на ПМЭФ Российский экологический оператор, "РТ-Инвест" и "Деловая Россия"
Региональная журналистика находится в состоянии роста, и в ближайшем будущем она будет развиваться, усиливая свои конкурентные преимущества, заявил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов
(на форуме, он, к слову, пообщался с четой Фишман-Бекмамбетовых).Корпорация МСП
планирует каждый год увеличивать количество малых и средних предпринимателей, которые получают от нее поддержку в РФ, и к 2025 году готова помочь каждому пятому бизнесмену в стране, сообщили в корпорации.Механизм борьбы с телефонным мошенничеством могут запустить до конца года, рассказал вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.Удмуртия и Mail.ru Group
подписали на ПМЭФ соглашение о цифровизации."Почта России" и "Яндекс" запускают экспресс-доставку посылок и интернет-заказов из почтовых отделений, в том числе и в Казани.Компания "А7 Менеджмент" вложит в новые проекты в Башкирии более 700 миллионов.