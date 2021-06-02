"Нулевой" день ПМЭФ: аншлаг у Милохина, недовольство Собчак

День "ноль"

Фото: ТАСС ТАСС

Сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум — 2021. Хотя основная деловая программа начнется только 3 июня, площадки в КВЦ "Экспофорум" уже работают. В форуме в этом году участвуют пять тысяч человек, что соответствует безопасной вместимости "Экспофорума" — хотя обязательным условием допуска является отрицательный ПЦР-тест.

До начала деловой программы яркие и необычные стенды стали основным предметом обсуждения. С самого утра в телеграм-каналах публикуют фотографии стенда Международного агентства суверенного развития — он расписан под хохлому, за стойкой стоит девушка в кокошнике, а на экранах крутят канал "Царьград" (агентство возглавляет основатель канала Константин Малофеев ).

Креатив проявила и "Почта России" — на их стенде множество коробок, хаотично подвешенных в воздухе.

Есть свой стенд и у Генеральной прокуратуры РФ — он довольно лаконичен и удивил участников самим своим наличием на экономическом форуме.

На стенде "Уралхима" "Уралкалия" из живых роз декораторы выложили изображение Юрия Гагарина — так компании поздравляли участников форума с Годом науки и технологий.

Свой стенд есть и у Татарстана — там на экранах демонстрируют ролики про экономический потенциал республики. Значительная часть стенда отдана под макет Иннополиса. Сегодня руководитель пресс-службы Татарстана Лилия Галимова рассказала, что здесь республика планирует подписать ряд документов: в их числе соглашения с банком "Северный морской путь", "Яндексом" и Positive Technologies. Делегацию Татарстана на ПМЭФ возглавляет премьер-министр республики Алексей Песошин

Яркий стенд открыл Катар — в виде макета дворца. А на стенде Мурманской области живет краб.

А тем временем между стендами перемещаются роботы-собаки, робот-врач измеряет давление, а на одном из стендов можно сыграть в аэрохоккей с противником-роботом. При этом на глазах корреспондента "Реального времени" один из этих робопсов сделал сальто и перестал работать.

Тиктокер Милохин и лежбище с Собчак

Тиктокер Даня Милохин стал, наверное, самым ярким гостем "нулевого" дня ПМЭФ — сейчас он еще и один из самых ярких амбассадоров в банковской сфере благодаря партнерству со Сбером. Площадка с его участием стала самой популярной на ПМЭФ сегодня, констатируют СМИ.

Милохин рассуждал о регулировании TikTok государством — он, с одной стороны, отвечал, что не задумывается на эту тему, а с другой — говорил, что блогерство — свободное пространство, в котором "ты можешь снимать все, что хочешь, все, что считаешь интересным": "Никто не может управлять твоим контентом".

Также Милохин рассказывал, например, как купил черный "Майбах" и перекрасил его в розовый цвет, объяснял, почему у него разные носки (один зеленый, другой красный) — это потому, что очень любит два разных банка, где эти цвета флагманские (рядом с Милохиным сидели топ-менеджеры "Альфа-банка" и Сбера).

Под конец Милохин попросил участников форума лечь на пол, чтобы сделать оригинальное селфи. Одной из участниц снимка оказалась телеведущая и журналистка Ксения Собчак . Сам же блогер залез на стол.

Цены на билет и обед

Еще до начала форума выяснилось, что по сравнению с 2019 годом (в 2020 году мероприятие не проводилось) форум резко поднял цены на участие: так, за премиум-билет с возможностью посетить пленарное заседание участники заплатили 960 тыс. рублей, за стандартный билет — 840 тыс. рублей. В 2019 году цена премиум-билета составляла 410 тыс. рублей, стандартный билет можно было купить за 350 тыс. рублей.

Цены на билеты оказались в центре небольшого скандала — основательницу сети кафе "Андерсон", омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасию Татулову позвали выступить на ПМЭФ, а затем попросили оплатить билет по полной стоимости в 960 тысяч. Позже организаторы объяснили — дело в том, что она подавала заявку как предприниматель, а как омбудсмен она имеет право на бесплатное участие.

Сегодня же посетители форума с подачи Ксении Собчак возмущались недешевыми ценами в буфете — обед там стоил 3 800 рублей.

— Не знаю, как другие участники, а я на форуме всегда первым делом иду в буфет. Это самое важное дискуссионное место, где все и происходит. И надо сказать, что буфет **** (обнаглел, — прим. ред.) примерно так же, как и весь форум. Потому что цены выросли с 300 тысяч до 900 для участников, а поесть теперь можно только за 3800 за место (этакий "шведский стул"). То есть садишься за столик, заказал просто зеленый чай, а с тебя все равно 3800 с рыла как с куста, — написала Собчак у себя в телеграм-канале.

Задержание оппозиционеров

Перед началом ПМЭФ в Москве задержали двух оппозиционных деятелей: экс-председателя "Открытой России" (одноименная британская структура признана на территории России нежелательной организацией) Андрея Пивоварова и предшественника Пивоварова на посту руководителя "Открытой России" Александра Соловьева

СМИ вспомнили, что ПМЭФ-2019 также омрачило задержание — именно тогда началось скандальное дело журналиста Ивана Голунова (ему подбросили наркотики, в итоге Голунова отпустили, а обвиняемых в подбросе полицейских несколько дней назад приговорили к лишению свободы). Дело Голунова тогда стало одной из самых обсуждаемых тем на форуме.

В этот раз все обходится меньшим шумом. "Во-первых, это вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону. Второе — вряд ли, наверное, можно их ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что обвинения со стороны силовых ведомств к политике не имеют никакого отношения", — дал комментарий сегодня журналистам Дмитрий Песков

Что заявляли участники форума

Деловая программа форума официально стартует только завтра, самые важные заявления и сделки еще впереди. Однако уже сегодня есть несколько заметных инфоповодов — мы собрали наиболее важные: