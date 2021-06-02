ПМЭФ-2021. День первый: Беспилотник «Сбера», миллиарды для Подмосковья, игнор США

Сегодня в Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ-2021. Он будет проходить до 5 июня.

Путин выступит на форуме в пятницу

"Четвертого июня президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума", - сказано в сообщении.

Выступление президента ожидается на пленарном заседании.

Путин также проведет встречи в режиме видеоконференцсвязи с главами мировых информагентств, международного инвестиционного сообщества и крупных иностранных компаний.

320 договоров могут подписать в рамках ПМЭФ

В рамках ПМЭФ ожидается заключение 320 договоров. Такие данные в эфире телеканала "Россия - 24" привел директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев

"Это и соглашения, которые будут заключены между федеральными органами власти и регионами, между регионами и компаниями различного рода инвестиционные соглашения, и между компаниями соглашения по развитию бизнеса", - сообщил он. Его слова передает ТАСС.

Также стало известно о планах Подмосковья подписать соглашения на 240 млрд рублей (всего 40 соглашений).

"Около 55 тыс. новых рабочих мест для жителей Подмосковья и 240 млрд рублей инвестиций. Более 40 соглашений планирует подписать делегация Московской области на открывшемся сегодня Петербургском международном экономическом форуме", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

ПМЭФ пройдет без участия официальной делегации США

Представители посольства США будут присутствовать на площадках для содействия представителям бизнеса.

"Не будет ни официальной делегации из Вашингтона, ни отдельных высокопоставленных представителей администрации США. Представители посольства будут находиться на площадках форума, но с целью содействия бизнесменам, которые приехали (на ПМЭФ) в независимом качестве", - сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство США.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов анонсировал многочисленную делегацию США на форуме. В дипмиссии США уточнили, что речь идет о представителях бизнеса.

«Сбер» показал беспилотный электромобиль «ФЛИП»

Прототип полностью автономного электрического транспорта собственной разработки «ФЛИП» был представлен в рамках ПМЭФ, сообщил РБК.

Разработкой электромобиля занимается входящая в экосистему "Сбера" компания SberAutoTech.

press.sber.ru

Источником питания электромобиля является модуль сменных батарей. Газ и водород также могут быть использованы в качестве источника энергии.

iHerb локализует производство витаминов и БАД в России

iHerb планирует разместить производство витаминов и БАД в России, сообщила директор по развитию представительства iHerb в РФ Оксана Богатенко на ПМЭФ.

«Спрос на российские витамины по стране за последний год заметно вырос. На нашей интернет-площадке пока нет отечественных витаминов. Сейчас гораздо больше заявок на интеграцию поступает от косметических брендов, от производителей продуктов питания. Это подтолкнуло нас к идее локализовать производство, возможно, используя механизм так называемого контрактного производства», — приводит RB слова Богатенко.