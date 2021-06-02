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Петербургский международный экономический форум 2021

Пиотровский и другие представители культуры проведут экскурсии по Петербургу в рамках ПМЭФ

RT на русском
5 часов назад
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие представители культуры, политики и бизнеса проведут экскурсии по городу в рамках Петербургского международного экономического форума.
Пиотровский проведет экскурсию по Петербургу в рамках ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Беглов расскажет, как принимались управленческие решения в годы блокады Ленинграда. Пиотровский проведёт экскурсию по главному зданию музея вместе с эрмитажными котами.
Экономика,ПМЭФ-2021,Михаил Пиотровский,Александр Беглов,Эрмитаж,
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