Основная программа ПМЭФ-2021 начнется в четверг

В четверг после двухлетнего перерыва начнется основная программа Петербургского международного экономического форума. Он обещает много новостей.

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На него аккредитовались свыше двух тысяч иностранных участников, самая крупная делегация (более 250 человек) - из США, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов . Примерно столько же участников ожидается из Катара, широкий состав представителей власти и бизнеса приедет из Германии, Великобритании, Франции, Италии, Китая. "Международное бизнес-сообщество активно откликнулось на участие в форуме с целью выстраивания эффективного диалога на своем уровне, несмотря на не всегда простые политические отношения", - отметил Белоусов (его слова приводят организаторы ПМЭФ).

В пятницу на форуме выступит президент РФ Владимир Путин (в очном формате - впервые с начала пандемии на столь масштабном мероприятии), в "президентской" сессии по видеосвязи участвуют канцлер Австрии Себастьян Курц и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Катар - страна-гость ПМЭФ-2021, в "нулевой" день форума объявлено о покупке его суверенным фондом (одним из крупнейших международных инвесторов) доли в 24,99% в операторе Западного скоростного диаметра в Петербурге.

Петербургский форум - это традиционно главная российская площадка для обсуждения международной проблематики и интеграции нашей страны в мировую повестку, а в этом году значимость его особая, отметил министр экономического развития Максим Решетников

"Недаром девиз форума "Снова вместе" отражает не то, что давно не собирались, а в первую очередь то, что сложное время ковид-ограничений, изоляции, оно проходит. И в любом случае возник вопрос: "А что дальше? Каким дальше будет мир?" Думаю, что ответы на эти вопросы на площадках форума нам и предстоит найти, - сообщил "Российской газете" Максим Решетников. - Поэтому предстоит насыщенная повестка, не просто поговорить о том, каким, может быть, будет мир через 10-15 лет, но и обсудить вопросы, которые нас волнуют здесь и сейчас и которые важны для развития нашей страны здесь и сейчас. Это запуск нового инвестиционного цикла, выход на национальные цели, которые поставлены президентом по долгосрочному устойчивому развитию нашей страны в этих новых условиях".

Самая крупная делегация - из США, примерно столько же участников ожидаются из Катара - крупного международного инвестора

В преддверии открытия ПМЭФ аэропорт Пулково получил заявки на обслуживание более 120 воздушных судов деловой авиации с представителями бизнеса и официальными лицами на борту, сообщил Росконгресс. Стоимость участия в форуме сильно подорожала: стандартный пакет обошелся в 840 тыс. руб., премиальный - 960 тыс. руб., но, несмотря на это, организаторам пришлось жестко квотировать представительство компаний на форуме. По согласованным с Роспотребнадзором условиям вместимость площадки форума (а "Экспофорум" огромен) на этот раз ограничена пятью тысячами человек, тогда как в последний раз (в 2019 году) в ПМЭФ участвовали почти в четыре раза больше людей.

Всем без исключения участникам придется предъявить отрицательный ПЦР-тест для доступа в "Экспофорум", с 31 мая в Санкт-Петербурге, в том числе в Пулково и на Московском вокзале, круглосуточно работает более 50 специальных пунктов тестирования. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, территория "Экспофорума" эпидемически безопасна, в больницах города сформирован необходимый резерв коек. В среду в комитете по здравоохранению города сообщили о единичных случаях госпитализации участников и гостей ПМЭФ.

120 самолетов деловой авиации с представителями бизнеса и официальными лицами на борту готовился принять аэропорт Пулково в преддверии форума

По данным главы Росконгресса Александра Стуглева, на форуме готовятся к подписанию 320 соглашений между федеральными органами власти и регионами, между регионами и компаниями и между бизнесом. В 2019 году на форуме подписано 745 соглашений на общую сумму 3,27 трлн рублей, без учета соглашений, сумма которых осталась коммерческой тайной.