Основная программа ПМЭФ-2021 начнется в четверг

Основная часть повестки форума - налоги на бизнес и деофшоризация, стоимость кредитов, преференции для инвесторов и приоритеты бюджетных расходов, в этот раз сюда добавилось обсуждение регулирования цен и реальных льгот для "зеленых" проектов. В четверг программу по обычаю неформально открывает макроэкономическая сессия с участием главы МВФ Кристалины Георгиевой
, председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной
, помощника президента России Максима Орешкина
, министра экономического развития Максима Решетникова и главы минфина Антона Силуанова
. В целом на форуме выскажется практически весь состав экономического блока правительства. Пока условия для его планов неплохие: экономика, а с ней и налоговые сборы, быстро восстанавливается, нефть дорогая, санкционное давление в норме.