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Петербургский международный экономический форум 2021

2,4 млн человек зарегистрировались в качестве самозанятых

Вероника Полынина
35 минут назад
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров назвал общее число зарегистрированных самозанятых граждан в России.
2,4 млн человек зарегистрировались в качестве самозанятых
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Егоров сообщил, что в качестве самозанятых в России зарегистрировались 2,4 млн человек.
«Что касается моей любимой темы — темы самозанятых. У нас уже 2,4 миллиона человек, которые больше 430 миллиардов (рублей) официально показали доходов», - цитирует Егорова агентство «Прайм».
Он отметил, что более 30 тысяч зарегистрированных самозанятых – россияне в возрасте до 17 лет. При этом больше всего таких граждан в Магаданской области.
«Там у нас молодежь самая активная», - отметил глава ФНС.
Возраст самого пожилого самозанятого – 96 лет.
Эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года. Ставка налога составляет 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями.
В июне 2020 года президент России Владимир Путин предложил распространить налоговый режим для самозанятых граждан на все регионы России и снизить возраст, с которого можно зарегистрироваться в качестве самозанятого, с 18 до 16 лет.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через мобильное приложение «Мой налог», на сайте ФНС или мобильное приложение одного из уполномоченных банков.
Экономика,Даниил Егоров,Владимир Путин,Федеральная налоговая служба,
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