2,4 млн человек зарегистрировались в качестве самозанятых

Фото: РИА Новости РИА Новости

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Егоров сообщил, что в качестве самозанятых в России зарегистрировались 2,4 млн человек.

«Что касается моей любимой темы — темы самозанятых. У нас уже 2,4 миллиона человек, которые больше 430 миллиардов (рублей) официально показали доходов», - цитирует Егорова агентство «Прайм».

Он отметил, что более 30 тысяч зарегистрированных самозанятых – россияне в возрасте до 17 лет. При этом больше всего таких граждан в Магаданской области.

«Там у нас молодежь самая активная», - отметил глава ФНС.

Возраст самого пожилого самозанятого – 96 лет.

Эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года. Ставка налога составляет 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями.

В июне 2020 года президент России Владимир Путин предложил распространить налоговый режим для самозанятых граждан на все регионы России и снизить возраст, с которого можно зарегистрироваться в качестве самозанятого, с 18 до 16 лет.