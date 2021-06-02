События, которые стоит посетить в рамках форума «ПМЭФ Юниор»

Стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – одно из самых масштабных мероприятий в России, которое собирает на своих площадках известных экспертов со всей страны и за ее пределами, объединяя представителей бизнеса и государства. Впервые в рамках мероприятия пройдет форум, в котором примут участие дети и подростки – «ПМЭФ Юниор». Для ребят выступят представители крупнейших российских компаний и государственных ведомств, предприниматели и международные специалисты. Предлагаем подборку самых ярких событий форума. 1. Бизнес и университет: какое образование требует экономика сегодня? Стать успешным в своей профессии и стремительно расти по карьерной лестнице мечтают не только школьники и студенты. Вузы также заинтересованы в подготовке востребованных выпускников, а компании – в подготовленных специалистах, которые быстро адаптируются к работе. Дискуссия пройдет при поддержке Высшей школы менеджмента СПбГУ, в числе спикеров: ведущие представители ПАО «МегаФон»
, Банка России
, Яндекс
, АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035» и др. Ссылка на событие: https://forumspb.com/programme/spief-junior/93561/ 2. Весь мир в кармане: технологии, которые созданы для вас Может ли TikTok заменить урок музыки, а Minecraft – урок ОБЖ? «Цифра» прочно вошла в нашу жизнь, причем не только в качестве развлекательного элемента, но и как полезный инструмент в образовательной сфере. Дискуссия будет посвящена роли и месте технологий в образовании (при этом не только в школах). Стратегическая сессия пройдет при поддержке Группы компаний «Просвещение». Ссылка на событие: https://forumspb.com/programme/spief-junior/93568/ 3. Инвестиции в будущее: развитие детей в масштабах новой экономики Российские технологические компании все чаще ориентируют свои программы на работу со школами: готовят наставников и проводят специальные мероприятия, которые позволяют проявить себя. Как школьнику начать свой проект? Обсудят представители технологических компаний и сферы образования, среди них: ГК «Роскосмос», Госкорпорация «Росатом»
, АО «Роснано»
, Федеральное агентство по делам молодежи, «Дальневосточный федеральный университет. Ссылка на событие: https://forumspb.com/programme/spief-junior/93567/ 4. Вызовы будущего – сегодня К чему необходимо быть готовым школьнику сегодня? Как ребятам предстоит менять этот мир завтра и с кем конкурировать? Какие направления необходимо развивать сегодня, чтобы завтра наша страна стала ключевым экономическим игроком? Стратегическая сессия пройдет с участием президента ГК «Просвещение» Михаила Кожевникова
. Ссылка на событие: https://forumspb.com/programme/spief-junior/93573/ 5. Взгляд снизу на решение мировых проблем Юных участников ждет мозговой штурм, на котором они смогут почувствовать себя в роли экспортеров: ребятам предстоит сформировать команды и решить кейсы по экспорту. Мероприятие пройдет при участии АНО «Национальные приоритеты». Ссылка на событие: https://forumspb.com/programme/spief-junior/93569/ 6. Новые смыслы и ценности в образовании Каждый из нас уникален и обладает разным набором возможностей и сильных сторон. Именно гибкие модели обучения, которые адаптируются под каждого ученика, станут перспективны в будущем. Но как выстроить такой учебный процесс сегодня? В дискуссии со школьниками примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова
, а также ведущие эксперты Сбербанка
, Skillbox, НИУ ВШЭ
, Skyeng, ПАО «НК «Роснефть»
, Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Фонда «Талант и успех». Ссылка на событие: https://forumspb.com/programme/spief-junior/93562/ 7. Как превратить идею в жизнеспособный проект? На этом мероприятии ребят ждет путешествие в мир создания собственных проектов: от идеи до презентации на сцене инвесторам, экспертам и гостям форума. Смогут ли юные предприниматели всего за один час превратить идею в жизнеспособный проект и собрать необходимые инвестиции? Участникам предстоит примерить на себя роль финансиста, маркетолога, PR-специалиста, менеджера по персоналу, дизайнера и директора. Мастер-класс пройдет с участием экспертов Академии будущего KIDSDEV. Ссылка на событие: https://forumspb.com/programme/spief-junior/93572/ 8. Роль коммуникации в построении бизнеса Среди мягких навыков коммуникацию принято считать одним из главных, который важно развивать еще со школы. И все же почему коммуникация имеет первоочередное значение для будущего успеха? Какой она бывает и как помогает развивать идеи и проекты? Участники разберут лучшие рекламные кейсы с точки зрения бизнес-эффективности, а также обсудят роль рекламы в продвижении проектов и мифы о ней. Ссылка на событие: https://forumspb.com/programme/spief-junior/93575/ 9. О финансовой грамотности простыми словами Современному человеку необходимо получать знания в области финансов начиная с дошкольного возраста. Юные участники узнают, как правильно управлять своими финансами и можно ли этому научиться в школе, какие игры помогают получить финансовые знания и как уберечься от мошенников. Мероприятие для школьников проведет член совета директоров Центрального банка Российской Федерации (Банк России) Михаил Мамута. Ссылка на событие: https://forumspb.com/programme/spief-junior/93576/