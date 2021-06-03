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Петербургский международный экономический форум 2021

Глава комитета Госдумы ожидает повышения ставки ЦБ до 5,25%

ТАСС
54 минуты назад
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает, что Банк России повысит ключевую ставку на предстоящем заседании совета директоров еще на 0,25 процентного пункта (п. п.), до 5,25%. Об этом парламентарий заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Аксаков допустил возможность повышения ставки ЦБ до 5,25%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Следующее заседание совета директора Центробанка по ключевой ставке состоится 11 июня.
"Судя по тому, что инфляция находится на достаточно серьезных уровнях - 5,8%, она намного выше целевого показателя, ЦБ, очевидно, будет реагировать на эту ситуацию. Я думаю, что будут поднимать ключевую ставку на 0,25 п. п. на следующем заседании. Я думаю, не больше", - сказал Аксаков.
Он подчеркнул, что большего "шага" ожидать не стоит, так как это повлечет "слишком серьезное охлаждение активности по кредитованию и по спросу на кредитные ресурсы".
23 апреля Банк России уже второй раз подряд за этот год принял решение повысить ставку. Таким образом, ключевая ставка выросла с 4,5% до 5%.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Экономика,ПМЭФ-2021,Анатолий Аксаков,Центральный банк России,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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