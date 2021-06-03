Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту
Петербургский международный экономический форум 2021

Курц рассказал о значении участия Австрии в ПМЭФ

ИА Regnum
2 часа назад
Участие Австрии в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) позволяет подчеркнуть интерес австрийской экономики к России и поддержать диалог с руководством страны. Об этом австрийский канцлер Себастьян Курц заявил 3 июня в интервью ТАСС.
Курц рассказал о значении участия Австрии в ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Курц — главный высокопоставленный гость форума из Европы, 4 июня он выступит по видеосвязи на пленарном заседании ПМЭФ. Он отметил, что с радостью принял приглашение президента РФ Владимира Путина выступить на ПМЭФ.
«Я вижу в этом хорошую возможность в трудные времена подчеркнуть не только устойчивый интерес австрийской экономики к России, но и оставаться в диалоге с Россией и её руководством», — сказал австрийский канцлер.
Глава австрийского правительства подчеркнул, что Вена с 1955 года призывает к диалогу через любые границы. Столица на протяжении десятков лет была площадкой для международных контактов.
Как сообщало ИА REGNUM, Курц заявил о поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Проект отвечает экономическим интересам Австрии, пояснил он.
Экономика,ПМЭФ-2021,Себастьян Курц,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители