Германия заняла первое место по инвестициям в Россию

В 2020 году зарубежные инвесторы вложили деньги в 141 проект на территории России. По сравнению с 2019 годом количество ПИИ (прямых иностранных инвестиций) упало на 26 процентов. Больше всего вложила в Россию Германия, половина европейских инвестиций была направлена в агропродовольственный сектор, всего Германия поучаствовала в 26 проектах.

В прошлом году второе место разделили между собой Китай и США, страны направили средства в 15 проектов. На третье место с седьмого поднялась Италия, увеличив количество инвестиционных проектов в России в два раза. На четвертом месте оказалась Франция. За 2020 год приток ПИИ из этой страны превысил 1,4 миллиарда долларов.