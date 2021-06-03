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Петербургский международный экономический форум 2021

Названа больше всего вложившая денег в Россию европейская страна

Lenta.ru
1 час назад
Россия заняла 11 место среди наиболее привлекательных для иностранных инвестиций стран Европы. Об этом сказано в исследовании компании EY, пишет ТАСС.
Германия заняла первое место по инвестициям в Россию
Фото: ТАССТАСС
В 2020 году зарубежные инвесторы вложили деньги в 141 проект на территории России. По сравнению с 2019 годом количество ПИИ (прямых иностранных инвестиций) упало на 26 процентов. Больше всего вложила в Россию Германия, половина европейских инвестиций была направлена в агропродовольственный сектор, всего Германия поучаствовала в 26 проектах.
В прошлом году второе место разделили между собой Китай и США, страны направили средства в 15 проектов. На третье место с седьмого поднялась Италия, увеличив количество инвестиционных проектов в России в два раза. На четвертом месте оказалась Франция. За 2020 год приток ПИИ из этой страны превысил 1,4 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что российские власти разрешили иностранным инвесторам приезжать в страну вопреки ограничениям, связанным с пандемией коронавируса.
Экономика,ПМЭФ-2021,ИТАР-ТАСС,
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