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Петербургский международный экономический форум 2021

Чубайс: Россия может сохранить статус великой энергодержавы благодаря экспорту водорода

ТАССиещё 5
2 часа назад
Россия в будущем может сохранить статус великой энергетической державы с помощью экспорта водорода. Об этом заявил в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Чубайс назвал водород спасением России как сверхдержавы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода", - сказал Чубайс.
Он добавил, что "специалисты в один голос говорят: действующая газотранспортная система способна, по крайней мере, 10% пропускных мощностей использовать для транспорта водорода, без глубокой модернизации ГТС". "У нас такое фантастическое преимущество, о котором мечтать не может никто. Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении", - отметил Чубайс.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Экономика,Анатолий Чубайс,ИТАР-ТАСС,
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