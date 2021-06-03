Чубайс назвал водород спасением России как сверхдержавы

Он добавил, что "специалисты в один голос говорят: действующая газотранспортная система способна, по крайней мере, 10% пропускных мощностей использовать для транспорта водорода, без глубокой модернизации ГТС". "У нас такое фантастическое преимущество, о котором мечтать не может никто. Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении", - отметил Чубайс.