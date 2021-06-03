Силуанов: Административного регулирования цен нет

Административного регулирования цен в России нет: государство беспокоит рост цен, но действует оно рыночными механизмами, заявил глава Минфина Антон Силуанов , выступая на сессии ПМЭФ.

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"Вы видели это административное регулирование? Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене? Такого нет. Вот говорят: нельзя административно регулировать. Мы не регулируем", - сказал Силуанов.

"Здесь не надо чересчур перегревать ситуацию. Да, нас беспокоит ситуация с высокими ценами, беспокоит. Но есть много рыночных инструментов, которыми мы работаем. У нас достаточно механизмов", - добавил он.

Власти РФ в конце 2020 года объявили о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.

Кроме того, в конце 2020 года ряд российских застройщиков пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. При этом с 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее 45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.