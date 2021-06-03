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Петербургский международный экономический форум 2021

Силуанов заявил, что административного регулирования цен в России нет

ТАССиещё 3
56 минут назад
Административного регулирования цен в России нет: государство беспокоит рост цен, но действует оно рыночными механизмами, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на сессии ПМЭФ.
Силуанов: Административного регулирования цен нет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Вы видели это административное регулирование? Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене? Такого нет. Вот говорят: нельзя административно регулировать. Мы не регулируем", - сказал Силуанов.
"Здесь не надо чересчур перегревать ситуацию. Да, нас беспокоит ситуация с высокими ценами, беспокоит. Но есть много рыночных инструментов, которыми мы работаем. У нас достаточно механизмов", - добавил он.
Власти РФ в конце 2020 года объявили о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.
Кроме того, в конце 2020 года ряд российских застройщиков пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. При этом с 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее 45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.
Экономика,ПМЭФ-2021,Антон Силуанов,Минфин,
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