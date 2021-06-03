Силуанов заявил о риске обесценения денег из-за высокой инфляции

Банк России весной начал цикл повышения ключевой ставки из-за ускорившейся инфляции. За прошедшие месяцы ставка выросла с 4,25% (это был исторический минимум показателя) до 5%. До этого ЦБ снижал ключевую ставку на фоне низкой инфляции, а затем для помощи экономике во время кризиса через удешевление кредита. Под нейтральной денежно-кредитной политикой ЦБ понимает диапазон ключевой ставки в 5-6%. Банк России ожидает, что по в 2021 году инфляция составит 4,7-5,2% (при цели ЦБ по инфляции "вблизи 4%"). Набиуллина также констатировала, что инфляция в России приобретает сейчас все более устойчивый характер.