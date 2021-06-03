Правительство сократит до нуля долю долларовых активов в ФНБ

Он отметил, что доля долларовых активов в ФНБ, которая сейчас составляет 35%, будет сокращена до нуля.

В рамках бюджетного правила регулятор покупает валюту на дополнительные доходы бюджета, когда цена нефти выше установленного уровня, и перечисляет ее в Фонд национального благосостояния. Если стоимость нефти ниже установленного правилом уровня, валюту продают, а вырученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. Порядка $39,8 млрд в ФНБ приходится на доллары.