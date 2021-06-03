Правительство сократит до нуля долю долларовых активов в ФНБ

Правительством принято решение отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния в доллары. Об этом, по данным РБК, на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр финансов Антон Силуанов.
Он отметил, что доля долларовых активов в ФНБ, которая сейчас составляет 35%, будет сокращена до нуля.
«Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото. Доллары [составят] 0%, евро — 40%, юань — 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%», - пояснил Силуанов.
При этом, по его словам, изменение структуры Фонда национального благосостояния пройдет «достаточно быстро, в течение месяца». Порядок проведения операций определит Центробанк России, который выступает агентом правительства по покупке или продаже валюты.
Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что введение США на протяжении многих лет санкций против России является «постоянным риском», который учитывается при проведении кредитно-денежной политики.
В рамках бюджетного правила регулятор покупает валюту на дополнительные доходы бюджета, когда цена нефти выше установленного уровня, и перечисляет ее в Фонд национального благосостояния. Если стоимость нефти ниже установленного правилом уровня, валюту продают, а вырученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. Порядка $39,8 млрд в ФНБ приходится на доллары.