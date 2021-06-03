"Постоянный процесс": Кремль об отказе от доллара

Процесс дедолларизации происходит во многих странах мира в связи с сомнениями в надежности американской валюты. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , отметив при этом, что вопрос об отказе России от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) следует адресовать в правительство, а не в Кремль.

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"Это не должен пояснять Кремль, это должно пояснять правительство", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу объяснить причину решения о полном отказе от доллара США в структуре ФНБ.

"Я только могу сказать, что процесс дедолларизации постоянный, он сейчас уже виден невооруженным глазом, и этот процесс дедолларизации имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты", - отметил Песков.

Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизит долю британского фунта. В ФНБ вырастет доля евро и юаня, появится золото, а доля японской иены не изменится, сообщил в четверг журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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"Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Сегодня у нас по структуре порядка 35% - вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото", - сказал Силуанов. По его словам, переход к новой структуре ФНБ состоится в течение месяца. "Достаточно быстро, в течение месяца прийти к этой доле", - сказал Силуанов.

"В долларах (будет вложено - прим. ТАСС) - 0%, в евро 40%, в юанях 30%, в золото 20%, в фунты и иены по 5%", - рассказал Силуанов о новой структуре ФНБ.

"У нас оператор (в части покупок золота - прим. ТАСС) Центральный банк. Он оперирует своими золотовалютными резервами, и для ФНБ сам определяет структуру своих активов, и долю ФНБ в этих активах", - добавил министр.

Сейчас в структуре ФНБ доля доллара и евро составляет по 35%, юаня - 15%, фунтов стерлингов - 10%, иены - 5%.

Решение Минфина РФ изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), полностью избавившись от долларов, направлена на его защиту от возможных западных санкций и не окажет существенного влияния на внутренний валютный рынок, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин

"Вероятно, мера направлена на защиту ФНБ от возможных западных санкций, способных затронуть долларовые операции и накопления государства и российских компаний. На валютный рынок также не окажет влияния", — считает Бабин.

В свою очередь Банк России вряд ли полностью откажется от доллара в своих резервах, считает эксперт.

"На резервы ЦБ не повлияет, они формируются из других источников и предполагают более существенную диверсификацию", — пояснил Бабин.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил о намерении убрать доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Высказывание повлияло на курс валют.

Доллар стал дешевле по отношению к рублю, его стоимость опускалась до 73,05 рубля за единицу. Причиной стали значительные изменения в распределении средств ФНБ между мировыми валютами.

До изменений доллар составлял более трети — 35% — от объема фонда. Эти средства были распределены между золотом, куда направлены 20%, юанем и евро. Теперь евровалюта составляет самую большую часть золотовалютных резервов ФНБ.

РИА Новости

«Нам необходимо отгородиться от финансовой и экономической системы США, чтобы избавиться от зависимости от этого токсичного источника постоянных враждебных действий... Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», – цитирует «Коммерсант» Рябкова.

Какие именно меры Россия должна предпринять, чтобы ослабить свою зависимость от доллара, замглавы МИД не уточнил. Также замминистра напомнил, что за последние несколько лет США ввели большое число санкций против России и не исключено, что введут еще. При этом Рябков подчеркнул, что МИД России не отвечает за экономическую политику страны.

По мнению дипломата, сейчас напряженность американо-российских отношений сильнее, даже чем во времена СССР.

«Ничего подобного не было не только с точки зрения отсутствия доверия, но и относительно взаимной неприязни... Эмоции настолько накалены, что мы не увидим никаких улучшений в течение долгого-долгого времени», – добавил он.