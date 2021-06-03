Алтай будет развивать горнолыжный спорт в турзоне

На Петербургском международном экономическом форуме 3 июня подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве между правительством Алтайского края и компанией «Новые вершины». Речь идёт о строительстве объектов в туристической зоне «Бирюзовая Катунь».

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Как сообщает пресс-служба губернатора, документ подписали глава региона Виктор Томенко и исполнительный директор компании Кирилл Светличный. Краевые власти и компания-инвестор будут сотрудничать по реализации проекта создания горнолыжного курорта «Новые вершины» на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

Компании будет оказано содействие по вопросам техприсоединения к объектам инженерной инфраструктуры, по оказанию мер господдержки и консультативной помощи.

По словам Кирилла Светличного, строительство новых рекреационных объектов в особой экономической зоне позволит сделать отдых на Бирюзовой Катуни круглогодичным, выровнять количество отдыхающих в летнем и зимнем сезонах.

Как подчеркнул Виктор Томенко, заключение соглашения с компанией «Новые вершины» позволит повысить инвестиционную привлекательность особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» и туристической отрасли края в целом.

Известно, что резидентом ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» компания «Новые вершины» стала в декабре 2020 года. На этой площадке инвестор планирует до 2026 года построить туристический комплекс. Он будет включать в себя горнолыжные трассы общей протяженностью 20 км, оборудованные искусственным оснежением и освещением, четыре канатные дороги, четыре отеля различной категории комфорта, рассчитанные на размещение более 1000 гостей. Общая сумма заявленных инвестиций составляет 25 млрд рублей. Первый этап проекта предполагает строительство до 2025 года большей части запланированных объектов: канатной дороги, подъемников и отелей.