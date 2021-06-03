Путин: Экономика выходит из вызванной пандемией ситуации

Российская экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому – результаты работы российской экономики в целом», – передает его слова ТАСС.

Глава государства отметил, что в пятницу на пленарной сессии форума также будет говорить об этом. Путин добавил, что предприниматели знают о положении дел в экономике «лучше, чем кто-либо, чувствуют в ходе практической работы в ежедневном режиме».

«В значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», – сказал президент.

Он отметил, что реализация проектов «обеспечит компаниям и регионам солидные финансовые дивиденды, послужит хорошим стимулом для увеличения объема выпуска востребованных товаров и услуг», а также позволит «создавать современные рабочие места, серьезно укреплять, модернизировать в регионах производственную, транспортную, туристическую и другую востребованную инфраструктуру».

По словам Путина, государство готово оказывать крупным проектам необходимую поддержку, в том числе за счет создания комфортной регулярной среды.