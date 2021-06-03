В МЭР заявили о восстановлении экономики опережающими темпами

Восстановление российской экономики после пандемии коронавируса идет опережающими темпами. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По словам Решетникова, если позитивные тенденции сохранятся, его ведомство повысит прогноз роста ВВП России по итогам 2021 года с текущих 2,9%.

В апреле рост ВВП РФ в годовом выражении будет двузначным. Однако, как подчеркнул Решетников, это не должно внушать чрезмерный оптимизм, так как рост происходит «на фоне провала прошлого года».

По словам Решетникова, Минэкономразвития сравнивает нынешний рост с показателями 2019 года – среднегодовым ВВП и ВВП за четвертый квартал.

«Если сравнивать со средним по 2019 году, то, по большому счету, в апреле мы уже восстановились. Если брать четвертый квартал, то минус 0,9 процентных пункта», - сообщил министр, его слова приводит РИА «Новости».

Министерство ожидает полное восстановление экономики к июню-июлю 2021 года – на два-три месяца раньше, чем прогнозировалось.

«Если эти тенденции устоят в мае-июне, то у нас будут основания повысить прогноз на 2021 год. Это мы будем делать в июле», - заявил Максим Решетников.