В рамках ПМЭФ Оренбуржье заключит соглашение о строительстве завода

Паслер подчеркнул, что Петербургский международный экономический форум — это авторитетная деловая площадка, где обсуждаются самые актуальные тренды и наиболее важные вопросы для развития сотрудничества всех уровней — от межрегионального до международного.

«Мы планируем подписать ряд соглашений с крупнейшими производителями. Одно из самых значимых — инвестиционное соглашение с производителем и экспортером растительных масел в России — компанией «Астон» — по строительству маслоэкстракционного завода в Бузулуке. Это новые инвестиции в регион, новые рабочие места для оренбуржцев», — сказал губернатор.