Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту
Петербургский международный экономический форум 2021

В рамках ПМЭФ Оренбуржье заключит соглашение о строительстве завода

ИА Regnumиещё 2
5 часов назад
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в рамках Петербургского международного экономического форума подпишет ряд важных соглашений, сообщает пресс-служба областного правительства.
Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»
Паслер подчеркнул, что Петербургский международный экономический форум — это авторитетная деловая площадка, где обсуждаются самые актуальные тренды и наиболее важные вопросы для развития сотрудничества всех уровней — от межрегионального до международного.
«Мы планируем подписать ряд соглашений с крупнейшими производителями. Одно из самых значимых — инвестиционное соглашение с производителем и экспортером растительных масел в России — компанией «Астон» — по строительству маслоэкстракционного завода в Бузулуке. Это новые инвестиции в регион, новые рабочие места для оренбуржцев», — сказал губернатор.
Впереди у главы региона рабочие встречи с генеральным директором АНО «Цифровая экономика» Евгением Ковниром и президентом АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым. В дни форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве правительства Оренбургской области и крупных российских компаний.
Экономика,Денис Паслер,Андрей Кузяев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители