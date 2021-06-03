РИА Новости

"Все-таки бумага - это инфекция. Говорят же - "грязные деньги", так вот мы еще получили и заразные. Наверное, это отходящая технология", - сказал он в рамках сессии на площадке Петербургского международного экономического форума.

Швецов добавил, что наличные уже сейчас используются либо для обслуживания "серого" бизнеса, либо когда нет альтернативы и возможности совершить безналичный платеж. Первый зампред ЦБ также отметил, что пандемия способствовала отказу от наличных.

"Я думаю, наличные тоже когда-то, через 20-30 лет, будут маргинальными. Вот цифровой рубль должен будет их заменить. И скорость создания этого продукта очень сильно зависит от технологической готовности", - сказал он.

Вместе с этим Швецом подчеркнул, что пока нет окончательного решения о введении цифрового рубля. Так, до конца года регулятор планирует создать прототип платформы для цифровой валюты, и только после тестирования будет принято окончательное решение о судьбе проекта.

В октября 2020 года ЦБ РФ представил в докладе концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Цифровые валюты станут будущим финансовых систем, в том числе для России. Об этом в интервью CNBC заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина

РИА Новости

«Существует потребность в быстрых и дешевых платежных системах, и цифровые валюты центральных банков могут восполнить этот пробел. Я думаю, что это будущее для нашей финансовой системы, потому что оно коррелирует с развитием цифровой экономики»,— сказала Набиуллина.

Банк России создаст прототип цифрового рубля к концу 2021 года. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на открытом заседании рабочей группы Комитета Госдумы по финансовому рынку.

По ее словам, сейчас разработана концепция цифрового рубля и выпущен консультативный доклад. "Прототип мы делаем в конце года и дальше уже с рынком будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать", - цитирует Скоробогатову РИА Новости.

Цифровой рубль представляет собой специальный код, который хранится в электронном кошельке. Как и безналичные деньги, он делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. Кроме того, им можно пользоваться в офлайн-режиме - при отсутствии доступа к интернету.

Цифровой рубль станет доступен всем - гражданам, бизнесу, участникам финансового рынка, государству, указано на сайте ЦБ. Подобно наличным и безналичным рублям, валюта будет выполнять все три функции денег: средство платежа, мера стоимости и средство сбережения. Все формы российского рубля будут абсолютно равноценными: как сейчас 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них.

Как считают в Банке России, цифровая валюта сможет сделать платежи быстрее, проще и безопаснее. Цифровой рубль может стать дополнительным средством расчета как для покупателей, так и для продавцов, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях, где доступ к финансовой инфраструктуре ограничен.

Более трети россиян (38 процентов) не вдохновились идеей введения цифрового рубля и негативно оценили такую перспективу, 22 процента из них и вовсе категорически отказались использовать такие деньги в будущем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ. Об этом сообщает ТАСС.

С другой стороны, половина респондентов сказали, что готовы использовать цифровую валюту в случае ее появления, еще 14 процентов опрошенных заявили, что точно будут использовать национальную цифровую валюту. Опрос проводился среди 1,6 тысячи человек в 140 населенных пунктах разных регионов России.

Ранее в апреле Центробанк представил план внедрения цифровой валюты. Он будет эмитироваться ЦБ, как и нынешние формы платежных средств (наличные и безналичные рубли). Цифровой рубль будет храниться на специальных кошельках, открываемых в банках, владеть им смогут как физические, так и юридические лица. Технологию для пользования цифровым офлайн-кошельком ЦБ еще только предстоит разработать. Тестировать прототип собираются в будущем году.

Среди рисков при запуске цифрового рубля ЦБ называет технологические риски, связанные с возможностями распределения реестров. Также сложности могут возникнуть в реализации офлайн-режима на платформе цифрового рубля.

Главной проблемой цифрового рубля, какой бы вариант его введения не был выбран, остаются отсутствие четко сформулированных цели и смысла. Об этом говорится в отзывах участников финансового рынка на предложение регулятора, с которыми ознакомилась газета «Коммерсантъ».

Издание получило в распоряжение письма Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) и Национального совета по финансовому рынку (НСФР), в которых сформулирована одна и та же проблема.

Так, АЭД указывает на ряд зарубежных примеров, где для внедрения цифровой валюты найден какой-то повод. Например, в Швеции целью названо сокращение оборота наличных, а в Китае — вытеснение наличных и поддержка зарубежной диаспоры. В России же смысл инновации описан таким образом, что все проблемы можно решить имеющимися средствами.

Не уверены эксперты и в преимуществах цифрового рубля. Если НСФР полагает, что офлайн-режим станет востребованной особенностью, то в АЭД напоминают, что регионов с отсутствием мобильной связи в России крайне мало. Таким образом оценить возможность платить в условиях отсутствия интернета сможет крайне ограниченная аудитория.

Отдельно банки опасаются, что Центробанк утратит функции регулятора и станет участником рынка и будет конкурировать с коммерческими банками. В АЭД и НСФР уверены, что нововведение угрожает банковскому сектору в вопросе ликвидности, а также устойчивости банков, которые не имеют государственного участия.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции назвала долю безналичных платежей в России. В 2020 году она составила около 70%.

По словам Набиуллиной, показатель в 70% превысил ожидания, которые были в начале 2020 года.

«Конечно, в условиях пандемии был дополнительный стимул пользоваться безналичными платежами. Плюс наши регулятивные меры, о которых мы говорили, тоже сделали безналичные платежи более привлекательными», — привёл слова главы ЦБ ТАСС.

По мнению ЦБ, в 2021 году доля безналичных платежей продолжит расти, но незначительно, на единицы процентных пунктов. Набиуллина отметила, что в России высокая степень проникновения безналичных платежей «и каждый процентный пункт будет даваться чуть сложнее».