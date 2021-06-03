Наличные деньги являются уже отходящей технологией, через несколько десятилетий их должна будет заменить цифровая валюта, считает
первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов
.
"Все-таки бумага - это инфекция. Говорят же - "грязные деньги", так вот мы еще получили и заразные. Наверное, это отходящая технология", - сказал он в рамках сессии на площадке Петербургского международного экономического форума.
Швецов добавил, что наличные уже сейчас используются либо для обслуживания "серого" бизнеса, либо когда нет альтернативы и возможности совершить безналичный платеж. Первый зампред ЦБ также отметил, что пандемия способствовала отказу от наличных.
"Я думаю, наличные тоже когда-то, через 20-30 лет, будут маргинальными. Вот цифровой рубль должен будет их заменить. И скорость создания этого продукта очень сильно зависит от технологической готовности", - сказал он.
Вместе с этим Швецом подчеркнул, что пока нет окончательного решения о введении цифрового рубля. Так, до конца года регулятор планирует создать прототип платформы для цифровой валюты, и только после тестирования будет принято окончательное решение о судьбе проекта.
В октября 2020 года ЦБ РФ представил в докладе концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России.
О форуме
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Цифровые валюты станут будущим финансовых систем, в том числе для России. Об этом в интервью CNBC заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина
.
«Существует потребность в быстрых и дешевых платежных системах, и цифровые валюты центральных банков могут восполнить этот пробел. Я думаю, что это будущее для нашей финансовой системы, потому что оно коррелирует с развитием цифровой экономики»,— сказала Набиуллина.
Банк России создаст прототип цифрового рубля к концу 2021 года. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова
на открытом заседании рабочей группы Комитета Госдумы
по финансовому рынку.
По ее словам, сейчас разработана концепция цифрового рубля и выпущен консультативный доклад. "Прототип мы делаем в конце года и дальше уже с рынком будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать", - цитирует Скоробогатову РИА Новости.
Цифровой рубль представляет собой специальный код, который хранится в электронном кошельке. Как и безналичные деньги, он делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. Кроме того, им можно пользоваться в офлайн-режиме - при отсутствии доступа к интернету.
Цифровой рубль станет доступен всем - гражданам, бизнесу, участникам финансового рынка, государству, указано на сайте ЦБ. Подобно наличным и безналичным рублям, валюта будет выполнять все три функции денег: средство платежа, мера стоимости и средство сбережения. Все формы российского рубля будут абсолютно равноценными: как сейчас 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них.
Как считают в Банке России, цифровая валюта сможет сделать платежи быстрее, проще и безопаснее. Цифровой рубль может стать дополнительным средством расчета как для покупателей, так и для продавцов, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях, где доступ к финансовой инфраструктуре ограничен.
Более трети россиян (38 процентов) не вдохновились идеей введения цифрового рубля и негативно оценили такую перспективу, 22 процента из них и вовсе категорически отказались использовать такие деньги в будущем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ. Об этом сообщает ТАСС.
С другой стороны, половина респондентов сказали, что готовы использовать цифровую валюту в случае ее появления, еще 14 процентов опрошенных заявили, что точно будут использовать национальную цифровую валюту. Опрос проводился среди 1,6 тысячи человек в 140 населенных пунктах разных регионов России.
Ранее в апреле Центробанк представил план внедрения цифровой валюты. Он будет эмитироваться ЦБ, как и нынешние формы платежных средств (наличные и безналичные рубли). Цифровой рубль будет храниться на специальных кошельках, открываемых в банках, владеть им смогут как физические, так и юридические лица. Технологию для пользования цифровым офлайн-кошельком ЦБ еще только предстоит разработать. Тестировать прототип собираются в будущем году.
Среди рисков при запуске цифрового рубля ЦБ называет технологические риски, связанные с возможностями распределения реестров. Также сложности могут возникнуть в реализации офлайн-режима на платформе цифрового рубля.
Главной проблемой цифрового рубля, какой бы вариант его введения не был выбран, остаются отсутствие четко сформулированных цели и смысла. Об этом говорится в отзывах участников финансового рынка на предложение регулятора, с которыми ознакомилась газета «Коммерсантъ».
Издание получило в распоряжение письма Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) и Национального совета по финансовому рынку (НСФР), в которых сформулирована одна и та же проблема.
Так, АЭД указывает на ряд зарубежных примеров, где для внедрения цифровой валюты найден какой-то повод. Например, в Швеции целью названо сокращение оборота наличных, а в Китае — вытеснение наличных и поддержка зарубежной диаспоры. В России же смысл инновации описан таким образом, что все проблемы можно решить имеющимися средствами.
Не уверены эксперты и в преимуществах цифрового рубля. Если НСФР полагает, что офлайн-режим станет востребованной особенностью, то в АЭД напоминают, что регионов с отсутствием мобильной связи в России крайне мало. Таким образом оценить возможность платить в условиях отсутствия интернета сможет крайне ограниченная аудитория.
Отдельно банки опасаются, что Центробанк утратит функции регулятора и станет участником рынка и будет конкурировать с коммерческими банками. В АЭД и НСФР уверены, что нововведение угрожает банковскому сектору в вопросе ликвидности, а также устойчивости банков, которые не имеют государственного участия.
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции назвала долю безналичных платежей в России. В 2020 году она составила около 70%.
По словам Набиуллиной, показатель в 70% превысил ожидания, которые были в начале 2020 года.
«Конечно, в условиях пандемии был дополнительный стимул пользоваться безналичными платежами. Плюс наши регулятивные меры, о которых мы говорили, тоже сделали безналичные платежи более привлекательными», — привёл слова главы ЦБ ТАСС.
По мнению ЦБ, в 2021 году доля безналичных платежей продолжит расти, но незначительно, на единицы процентных пунктов. Набиуллина отметила, что в России высокая степень проникновения безналичных платежей «и каждый процентный пункт будет даваться чуть сложнее».
Ранее компания Boston Consulting Group (BSG) привела данные, согласно которым число использующих наличные деньги россиян за пандемию коронавируса сократилось почти вдвое — на 48%. Также в стране выросло число людей, впервые попробовавших новые форматы банковского обслуживания: +8% для онлайн банкинга и +7% для мобильного банкинга.