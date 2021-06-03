Обнуление доллара в ФНБ: Зависимость РФ от Китая усилится

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Министр финансов России заявил, что в течение месяца Фонд национального благосостояния избавится от долларов, переведя инвестиции в другие активы.

«Мы, как и ЦБ, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% — в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото. Доллары [составят] 0%, евро — 40%, юань — 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%»,— заявил Антон Силуанов.

Как конкретно проводить эти операции, решит Банк России, который выступает агентом правительства по покупке или продаже валюты. Скорее всего, будут произведены бухгалтерские операции внутри ЦБ, считают опрошенные «Газетой.Ru» экономисты, а следовательно, фактическая структура золотовалютных резервов фактически останется прежней и на валютный рынок это не повлияет. Речь идет скорее о «политическом сигнале».

О, том, что решение Минфина не повлияет на рынок, говорят и в самом ЦБ. «Мы никогда не комментируем будущую политику в отношении управления резервами. Но обычно у нас такие решения правительства каких-то серьезных проблем не вызывают», — сказала журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева на полях ПМЭФ-2021.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в свою очередь заявил, что решение об обнулении доли доллара в ФНБ принято на фоне санкционных угроз от руководства США. Аналитики считают, что не исключено введение западных санкций, направленных на долларовые операции, а потому логично защитить накопления государства и российских компаний. Это «геополитическое решение», и оно может сказаться на доходности инвестиций ФНБ, хотя «для резервов важнее надежность и ликвидность», уверен главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах

«Скорее всего ЦБ будет постепенно пополнять резервы золотом, покупая его у золотодобытчиков (что он последнее время не делал) в ущерб экспорту. Соответственно, больше рублей, меньше экспорт — но цены все равно в привязке к доллару. Активы в юанях более доходны, но сама валюта более волатильна, доходность по качественным бумагам в евро — отрицательная Так что доходность, вероятнее всего, пострадает», — рассуждает эксперт.

Пока сложно предсказать, как скажется на доходности изменения в золотовалютных резервах, если ЦБ продолжит менять валютную структуру и сокращать долю доллара, как это постепенно происходило в последние несколько лет, говорит директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Он отмечает, что Банк России вряд ли совсем откажется от доллара в ближайшей перспективе.

«Как показывает практика, диверсификация является необходимым требованием к инвестиционным портфелям. Без долларовых активов достаточно сложно построить хороший инвестиционный портфель такого размера», — поясняет Марсель Салихов.

Главное, что настораживает аналитиков — скорость замены доллара на другие активы в распоряжении Банка России, особенно на юань (сейчас доля юаня в портфеле ФНБ — 15%, а через месяц вырастет до 30%). Они опасаются возможного усиления зависимости России от КНР.

«Юань, скорее, компромиссное решение. Он фактически еще сильно привязан к доллару, что дает определенные гарантии относительной устойчивости китайской валюты. Кроме того, Китай быстро справился с коронавирусом, ВВП вышел на докризисный уровень, годовые темпы роста превысили 18%. Геополитические риски [от западных санкций — ред.], безусловно, снижаются, но зависимость от партнерских отношений возрастает», — предупреждает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Он напоминает, что Китай для России более важный партнер, чем Россия для Китая, а китайская экономика формально в восемь раз крупнее нашей. Крупнейшим же торговым партнером Китая являются США (18% экспорта напрямую и еще заметная часть через Гонконг). В импорте Китая на долю России приходится 3,3% (входим в топ-10 торговых партнеров), а в экспорте Китая Россия занимает более скромную 13 позицию с объемом 50 млрд (2% всего китайского экспорта). Для России же Китай основной торговый партнер с долей 14% от всего экспорта, а доля Китая в импорте еще выше — 22%, уточняет Ващенко.