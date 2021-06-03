Тверская область заключила инвестсоглашения на 60 млрд

Также по результатам заключенного соглашения Тверская область войдет в «Большое Золотое кольцо» России. Создание нового турпродукта инициировано Федеральным агентством по туризму
и правительством Тверской области. Госкорпорация «Росатом»
и Правительство Тверской области реализуют меры по комплексному социально-экономическому и инфраструктурному развитию Удомельского городского округа. На встрече с генеральным директором Росагролизинга
глава региона обсудил вопросы сотрудничества в сфере льноводства. Реализация соглашения с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству позволит региону расширить международные связи и популяризовать туристические маршруты Верхневолжья.