Тверская область заключила инвестсоглашения на 60 млрд

Так, между правительством Тверской области и ООО «Герс Технолоджи» заключено соглашение по реализации инвестпроекта в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности, в рамках которого на территории инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3"планируется создание центра разработки и производства современного оборудования для использования при бурении нефтяных и газовых скважин. Также резидентом «Боровлево-3» станет компания «Фодеско-МАК», которая планирует в 2022 году начать строительство в Твери завода по производству комплектующих для пресс-форм и штампов, а также высокоточной механообработке. Ещё одним резидентом парка станет Группа компаний «Сегежа», которая построит завод по производству экологически чистой бумажной упаковки.